محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: امروز آسمان استان عمدتا قسمتی ابری است و از اواخر وقت امشب و ساعات بامداد پنجشنبه با افزایش ابر شاهد بارش‌های پراکنده در برخی مناطق به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات خواهیم بود.

وی افزود: در ساعاتی از روز پنج شنبه نیز در برخی نقاط استان بارش‌های نسبتا ضعیفی پیش‌بینی می‌شود اما از روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه سامانه بارشی جدیدی در استان و منطقه فعال خواهد شد که اوج بارش‌ها برای ساعات بعد از ظهر تا شب جمعه و همچنین روز شنبه انتظار می‌رود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان درباره وضعیت دمایی هوا گفت: از نظر دمایی فعلا ثبات نسبی دمای بیشینه و کمینه با نوسانات محدود حدود ۲ درجه‌ای جریان دارد اما از روز دوشنبه هفته آتی شاهد کاهش دمای کمینه خواهیم بود به طوری که در نیمه دوم هفته آینده دمای شبانگاهی در بیشتر مناطق استان به حدود صفر و حتی در برخی نقاط به زیر صفر درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

باقری شکیب در پایان به گزارش دمای ایستگاه‌های استان اشاره کرد و افزود: در ۲۴ ساعت گذشته اسدآباد با ۲۱ درجه سانتی‌گراد گرمترین و شهرستان‌های بهار و فامنین صبح امروز با یک درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه‌های استان گزارش شدند و کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان نیز به ترتیب ۳ و ۱۸ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید.