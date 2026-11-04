به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور، تاریخ الزام به ارائه گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالای ایران برای صادرات چهار محصول را اصلاح و به اول دی‌ماه ۱۴۰۵ موکول کرد.

بر اساس این ابلاغیه، صادرکنندگان محصولات آلکیل‌بنزن خطی، اسید سولفونیک، گوگرد و کامپاند از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۵ ملزم به ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالای ایران برای انجام تشریفات صادراتی خواهند بود.

پیش از این، مطابق نامه اول مهرماه ۱۴۰۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده بود صادرات این چهار محصول از اول آبان‌ماه سال جاری، صرفا با ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالای کشور امکان‌پذیر باشد. با این حال، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه‌ای به تاریخ ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵، خواستار اصلاح تاریخ اجرای این الزام شد.

بر این اساس، صادرکنندگان محصولات مشمول این بخشنامه تا پایان آذرماه فرصت دارند خود را با الزامات جدید تطبیق دهند و از ابتدای دی‌ماه، ارائه گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالا به‌عنوان یکی از الزامات صادرات این محصولات اجرایی خواهد شد.

این تصمیم در راستای ساماندهی فرآیند صادرات محصولات مشمول و الزام به انجام معاملات آنها از مسیر رینگ صادراتی بورس کالای ایران اتخاذ شده است.