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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

تمدید مهلت ارائه گواهی بورس‌کالا برای صادرات مس و فولاد

تمدید مهلت ارائه گواهی بورس‌کالا برای صادرات مس و فولاد

زمان اجرای الزام ارائه گواهی صادرات بورس کالا برای صادرکنندگان کاتد مس، آهن اسفنجی و ورق گرم تغییر کرد؛ مهلت اجرای این الزام از ۱۵ مهر به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۵ موکول شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت صمت به گمرک ایران، زمان اجرای الزام ارائه گواهی صادرات بورس کالای ایران برای صادرات کاتد مس، آهن اسفنجی و ورق گرم فولادی از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۵ تغییر کرد.

این تصمیم در پی نامه شماره ۸۷۲۳۱۸۵ مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده است.

بر اساس این ابلاغیه، صادرکنندگان کاتد مس با کد تعرفه ۷۴۰۳۱۱۰۰، آهن اسفنجی به شکل بریکت به روش گرم با کد تعرفه ۷۲۰۳۱۰۱۰ و ورق گرم فولادی مشمول الزام ارائه گواهی صادرات بورس کالای ایران خواهند بود.

پیش از این، بر اساس مکاتبات معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، اجرای این الزام از تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده بود که اکنون با تصمیم جدید، مهلت اجرای آن تا پایان دی‌ماه سال جاری تمدید شده است.

تمدید مهلت ارائه گواهی بورس‌کالا برای صادرات مس و فولاد

کد مطلب 6959455
سمیه رسولی

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