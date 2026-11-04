به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی یک پهپاد دشمن سعودی خبر داد.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای یمنی موفق به سرنگونی یک فروند پهپاد شناسایی مسلح از نوع وینگ لونگ ۲ متعلق به نیروهای عربستان شدند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد که این پهپاد هنگام انجام مأموریت‌های خصمانه در آسمان استان تعز هدف قرار گرفت و با استفاده از یک سلاح مناسب سرنگون شد.

به گفته یحیی سریع این دهمین پهپادی است که از زمان تشدید تنش دشمن سعودی سرنگون می شود.