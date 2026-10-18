آخرین وضعیت سدهای تهران؛ ذخایر ۳۸۳ میلیون مترمکعب شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع آماری آب کشور، پنج سد امیرکبیر، لتیان، طالقان، ماملو و لار از منابع اصلی تأمین آب تهران به شمار می‌روند. بررسی آخرین آمار وضعیت سدهای تهران تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مجموع ذخایر پنج سد اصلی پایتخت به ۳۸۳ میلیون مترمکعب رسیده است. هرچند موجودی مخازن هر پنج سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، مقایسه این آمار با متوسط ۱۰ ساله نشان می‌دهد چهار سد همچنان با کاهش قابل‌توجه ذخایر مواجه‌اند. در این میان، سد طالقان بیشترین حجم آب ذخیره‌شده را دارد، اما سد امیرکبیر از نظر درصد پرشدگی مخزن در وضعیت بالاتری قرار گرفته است.

سد امیرکبیر؛ ۱۲۹ میلیون مترمکعب ذخیره آبی

سد امیرکبیر،(کرج) از مهم‌ترین منابع تأمین آب تهران، با ظرفیت اسمی حدود ۲۰۵ میلیون مترمکعب، در حال حاضر ۱۲۹ میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارد. بر اساس آمار ارائه‌شده، ۷۲ درصد ظرفیت این مخزن پر است و این سد بالاترین درصد پرشدگی را در میان پنج سد مورد بررسی دارد.

موجودی سد امیرکبیر (کرج) نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰۵ درصد افزایش یافته و در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله نیز ذخایر آبی این سد ۲۱ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، امیرکبیر تنها سد در میان پنج مخزن اصلی تأمین آب تهران است که موجودی آن از میانگین بلندمدت فراتر رفته است.

پر شدگی سد لتیان به ۳۲ درصد رسید

سد لتیان با ظرفیت اسمی حدود ۹۵ میلیون مترمکعب، در حال حاضر ۲۴ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد. بر اساس آمار موجود، میزان پرشدگی این سد ۳۲ درصد است. موجودی سد لتیان نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد افزایش یافته، اما همچنان ۳۹ درصد پایین‌تر از متوسط ۱۰ ساله قرار دارد. این اختلاف نشان می‌دهد با وجود بهبود ذخایر نسبت به سال گذشته، موجودی مخزن هنوز با میانگین بلندمدت فاصله دارد.

سد لار؛ تنها ۴ درصد از مخزن پر است

سد لار با ظرفیت اسمی حدود ۹۶۰ میلیون مترمکعب، یکی از مخازن بزرگ منطقه محسوب می‌شود، اما میزان ذخیره آب آن در حال حاضر تنها ۳۵ میلیون مترمکعب است. بر اساس آمار ارائه‌شده، این سد فقط ۴ درصد پرشدگی دارد و از نظر نسبت آب موجود به ظرفیت مخزن، پایین‌ترین جایگاه را در میان پنج سد مورد بررسی به خود اختصاص داده است.

موجودی سد لار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲ درصد افزایش یافته، اما همچنان ۴۲ درصد کمتر از متوسط ۱۰ ساله است. بنابراین، افزایش ذخایر این سد در مقایسه با سال گذشته به معنای برخورداری آن از سطح مطلوب ذخایر نیست و درصد پایین پرشدگی مخزن همچنان قابل‌توجه است.

سد ماملو؛ ۲۹ میلیون مترمکعب ذخیره و ۱۲ درصد پرشدگی

سد ماملو، از منابع تأمین آب سامانه شرق تهران، با ظرفیت اسمی حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب، در حال حاضر ۲۹ میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارد. این میزان معادل ۱۲ درصد ظرفیت مخزن است.

بر اساس آمار جدول، ذخایر سد ماملو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد افزایش یافته، اما در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله ۷۴ درصد کاهش داشته است. ماملو از نظر فاصله موجودی فعلی با میانگین بلندمدت، بیشترین کاهش را در میان پنج سد ثبت کرده است؛ موضوعی که ضرورت توجه به وضعیت ذخایر این مخزن را برجسته می‌کند.

سد طالقان؛ بزرگ‌ترین حجم ذخیره آب در میان پنج سد

سد طالقان با ظرفیت اسمی حدود ۴۲۰ میلیون مترمکعب، در حال حاضر ۱۶۶ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد. این میزان، معادل ۳۹ درصد ظرفیت مخزن است و طالقان را از نظر حجم آب موجود، در جایگاه نخست میان پنج سد اصلی تأمین‌کننده آب تهران قرار می‌دهد.

با وجود این، ذخایر سد طالقان نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۲ درصد افزایش یافته است. همچنین موجودی این سد در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله ۳۱ درصد پایین‌تر قرار دارد. بنابراین، اگرچه طالقان بیشترین حجم آب ذخیره‌شده را در اختیار دارد، این موضوع به معنای قرار داشتن مخزن در سطح معمول بلندمدت نیست.

افزایش سالانه ذخایر؛ تداوم فاصله با میانگین بلندمدت

مجموع موجودی پنج سد امیرکبیر، لار، ماملو، طالقان و لتیان به ۳۸۳ میلیون مترمکعب می‌رسد. در میان این مخازن، طالقان با ۱۶۶ میلیون مترمکعب بیشترین حجم ذخیره و امیرکبیر با ۷۲ درصد، بالاترین درصد پرشدگی را دارد. در مقابل، لار با ۴ درصد و ماملو با ۱۲ درصد، پایین‌ترین میزان پرشدگی را ثبت کرده‌اند.

از نظر تغییرات سالانه، ذخایر هر پنج سد افزایش یافته است؛ اما مقایسه با متوسط ۱۰ ساله نشان می‌دهد موجودی چهار سد لار، ماملو، طالقان و لتیان همچنان پایین‌تر از میانگین بلندمدت است. بیشترین کاهش نیز به سد ماملو با ۷۴ درصد کاهش نسبت به متوسط ۱۰ ساله مربوط می‌شود که حاکی از وضعیت شکننده ذخایر سدهای تهران دارد.