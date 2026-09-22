سدهای تهران در وضعیت قرمز؛ کاهش ۷۳ درصدی ذخایر ماملو در ۱۰ سال

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دادههای آماری موجود، بررسی آخرین وضعیت سدهای تهران تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد اگرچه موجودی برخی مخازن نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما وضعیت ذخایر آبی پایتخت همچنان نامناسب است و چند سد اصلی در مقایسه با ۱۰ سال گذشته با کاهش قابلتوجه موجودی مخازن مواجه هستند.
وضعیت متفاوت سدهای تهران
بر اساس این آمار، مجموع موجودی پنج سد اصلی تهران شامل امیرکبیر، لار، طالقان، لتیان و ماملو حدود ۴۲۷ میلیون مترمکعب گزارش شده است. در میان این سدها، وضعیت پرشدگی مخازن تفاوت قابلتوجهی دارد؛ بهطوری که سد امیرکبیر با ۷۸ درصد بالاترین میزان پرشدگی را دارد، اما سدهای لار با ۵ درصد، ماملو با ۱۲ درصد، طالقان با ۴۳ درصد و لتیان با ۴۴ درصد در سطوح بسیار پایینتری قرار گرفتهاند.
روند کاهشی ذخایر در بلندمدت
نگاهی به تغییرات بلندمدت نیز تصویر نگرانکنندهای از وضعیت ذخایر آبی تهران ارائه میکند. موجودی سد ماملو نسبت به ۱۰ سال گذشته ۷۳ درصد کاهش داشته است. پس از آن، سد لار با کاهش ۴۳ درصدی، طالقان با کاهش ۳۱ درصدی و لتیان با کاهش ۲۷ درصدی قرار دارند؛ در این میان، تنها سد امیرکبیر است که موجودی آن نسبت به ۱۰ سال گذشته ۱۸ درصد افزایش نشان میدهد.
رشد ذخایر سدها به نسبت سال گذشته
البته مقایسه با سال گذشته در برخی سدها روند متفاوتی را نشان میدهد. موجودی سد امیرکبیر نسبت به سال گذشته ۳۶۷ درصد، لار ۸۲ درصد، ماملو ۵۸ درصد و لتیان ۵۷ درصد افزایش یافته است؛ با این حال، سد طالقان تنها ۳ درصد رشد داشته است. بنابراین، افزایش ذخایر نسبت به سال گذشته بهتنهایی به معنای بهبود پایدار وضعیت آبی تهران نیست و سطح پایین برخی مخازن در مقایسه با میانگین بلندمدت همچنان یک مسئله جدی محسوب میشود.
در مجموع، آمار سدهای تهران نشان میدهد وضعیت منابع آبی پایتخت همچنان ناپایدار است؛ بهخصوص آنکه بخش قابلتوجهی از مخازن اصلی در مقایسه با وضعیت ۱۰ سال گذشته با کاهش ذخیره مواجهاند و دو سد لار و ماملو نیز تنها ۵ و ۱۲ درصد پرشدگی دارند.
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