به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر کربلایی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه خودروی کامیون در یکی از محلات شهرستان قصد خالی کردن کود شیمیایی قاچاق را دارد، مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا شهرستان سریعاً جهت بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی به‌عمل‌آمده از کامیون مذکور بیش از۱۵ تن انواع کود شیمیایی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز به ارزش ۸ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان عجب‌شیر در پایان گفت: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد و شهروندان نیز در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.