یک و نیم تن کود شیمیایی قاچاق در مراغه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی رصد و اقدامات مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک دستگاه خودروی نیسان حامل کود شیمیایی قاچاق شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این خودرو یک و نیم تن کود شیمیایی قاچاق به ارزش تقریبی ۲۵۰ میلیون تومان حمل می‌کرد.

فرمانده انتظامی مراغه ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پرونده قضایی برای رسیدگی به موضوع تشکیل شد.

فارسی با اشاره به آثار قاچاق کالا و ارز بر نظام اقتصادی کشور، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره موارد مشکوک در این زمینه را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.