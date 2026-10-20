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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

یک و نیم تن کود شیمیایی قاچاق در مراغه کشف شد

یک و نیم تن کود شیمیایی قاچاق در مراغه کشف شد

مراغه- فرمانده انتظامی مراغه از کشف یک و نیم تن کود شیمیایی قاچاق به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی رصد و اقدامات مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک دستگاه خودروی نیسان حامل کود شیمیایی قاچاق شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این خودرو یک و نیم تن کود شیمیایی قاچاق به ارزش تقریبی ۲۵۰ میلیون تومان حمل می‌کرد.

فرمانده انتظامی مراغه ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پرونده قضایی برای رسیدگی به موضوع تشکیل شد.

فارسی با اشاره به آثار قاچاق کالا و ارز بر نظام اقتصادی کشور، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره موارد مشکوک در این زمینه را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.

کد مطلب 6983664

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