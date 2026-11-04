وهاب پیرانی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون، ۲۸۲ واحد پرورش آبزیان استان به‌صورت مستمر تحت پایش بهداشتی قرار گرفته‌اند تا وضعیت سلامت آبزیان و کیفیت تولید آن‌ها بررسی شود.

وی افزود: بر اساس نتایج این پایش‌ها، هیچ‌گونه بیماری همه‌گیر یا تلفات نگران‌کننده‌ای میان آبزیان استان شناسایی نشده است.

مدیرکل دامپزشکی ایلام تصریح کرد: پایش بهداشتی مزارع آبزی‌پروری به‌صورت دوره‌ای ادامه دارد و کارشناسان این اداره کل با نمونه‌برداری و بررسی‌های لازم، وضعیت سلامت آبزیان را رصد می‌کنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدام لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

پیرانی خاطرنشان کرد: حفظ سلامت آبزیان و کیفیت محصولات تولیدی، علاوه بر تأمین امنیت غذایی جامعه، به پایداری اشتغال و درآمد بهره‌برداران این بخش نیز کمک می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: پرورش‌دهندگان ماهی باید ضوابط بهداشتی را به‌طور کامل رعایت کنند و در صورت مشاهده هرگونه علائم غیرعادی در آبزیان، موضوع را سریعاً به دامپزشکی اطلاع دهند تا بررسی‌های لازم انجام شود.