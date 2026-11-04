به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسنی‌نیا، عصر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی، اقدامات دستگاه‌های نظامی و انتظامی، همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و با اتکا به اشراف اطلاعاتی، فردی که به مدت ۴۳ روز با هدف اخاذی مالی گروگان گرفته شده بود، آزاد شد.

وی با اشاره به اینکه فرد آزادشده از کسبه بازار بم بوده است، افزود: این آزادی بدون پرداخت هیچ‌ گونه وجهی به گروگان‌گیران محقق شد و هماهنگی و همکاری مجموعه‌های مسئول در کنار اشراف اطلاعاتی، نقش مؤثری در پایان این گروگان‌گیری داشت.

دادستان بم با تأکید بر اینکه تأمین امنیت و آرامش شهروندان از اولویت‌های دستگاه قضایی است، تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد افراد با تهدید و گروگان‌گیری، امنیت و آسایش مردم را خدشه‌دار کنند. موضوعات مرتبط با امنیت عمومی با جدیت پیگیری می‌شود و با مرتکبان این‌گونه جرایم در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش و همکاری مجموعه‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی خاطرنشان کرد: شهروندان اطمینان داشته باشند که دستگاه قضایی در کنار سایر نهادهای مسئول، برای صیانت از امنیت مردم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته و اقدامات مجرمانه با جدیت اقدام می‌کند.