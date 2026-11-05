علی خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار یا جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی در نظام سلطه دارند و یا تصوّر می‌کنند با امتیاز دادن به امریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملّت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباه‌اند،گفت: ضرب‌المثل ایرانی «سگ زرد برادر شغال است» در اینجا صدق می‌کند، چراکه در نظام سلطه‌گر، جنایتکار، تروریست و جنایت‌پیشه آمریکا، هیچ تفاوتی میان این دو حزب وجود ندارد و هر دو در اهداف مشترک هستند.

وی افزود: ممکن است این دو حزب در عرصه سیاسی با یکدیگر رقابت کنند، اما هر دو با ملت ایران دشمن هستند و اصولاً با ملت‌های مستقل و آزادی‌خواه دنیا دشمنی دارند. هر دو حزب آلوده و جنایتکارند و هیچ تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند.

تغییر حزب حاکم در آمریکا، تغییری در ماهیت سلطه‌گری این کشور ایجاد نمی‌کند

خزایی با انتقاد از برخی تحلیل‌های سیاسی و رسانه‌ای درباره تأثیر انتخابات آمریکا بر سیاست‌های این کشور تصریح کرد: طی ماه‌های گذشته در فضای رسانه‌ای و سیاسی شاهد بودیم که برخی افراد مدام برگزاری انتخابات آمریکا را مطرح می‌کردند، در حالی که تأکید ما این بود که آمریکا با حاکمیت هر حزبی، ماهیت سلطه‌گری، خوی وحشی‌گری، جنایت‌پیشگی و تروریستی خود را تغییر نمی‌دهد و هویت اصلی این نظام، یعنی سلطه‌گری، همچنان حفظ خواهد شد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اشتباه افراط‌گرایانه برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای کشور این است که جنگ، تجاوز، جنایت و اقدامات تروریستی آمریکا را به انتخابات این کشور گره می‌زنند. این نگاه هم ساده‌انگارانه و ساده‌لوحانه است و هم یک خطای محاسباتی به شمار می‌رود؛ ضمن اینکه ممکن است مردم را نیز به اشتباه بیندازد.

وی تأکید کرد: کسانی که تصور می‌کنند با تغییر حزب حاکم در آمریکا، سیاست‌های این کشور در قبال ایران تغییر خواهد کرد، دچار اشتباه محاسباتی هستند.

جنایات آمریکا علیه ملت ایران فراموش‌شدنی نیست

خزایی با اشاره به جنایات آمریکا علیه ملت ایران اظهار کرد: آمریکا علیه کودکان، دانش‌آموزان، جوانان، خانواده‌ها، نیروهای نظامی، معلمان، پرستاران و پزشکان ما جنایت کرد و آنان را به شهادت رساند. دردناک‌تر از همه، امام شهید ما را نیز ترور کردند.

وی با توصیف عاملان این جنایات به‌عنوان افرادی جنایتکار و شیطان‌صفت افزود: با جنایتکاری مواجه هستیم که در سطح جهانی و تاریخی، دستش به چنین جنایاتی آلوده است. ما زمانی راضی خواهیم شد که بتوانیم از ترامپ انتقام بگیریم و او را قصاص کنیم که در این صورت، بخشی از آلام و دردهای ما کاهش خواهد یافت. ما تا زمانی که از این ترامپ جنایت‌پیشه انتقام نگیریم، رهایش نخواهیم کرد.

نباید به آمریکا خوش‌بین باشیم

این نماینده مجلس در واکنش به افرادی که همچنان به مذاکره و امتیازدهی به آمریکا برای تغییر رفتار این کشور امید بسته‌اند، گفت: کسانی که به دنبال مذاکره، گفت‌وگو و امتیاز دادن هستند، باید شرایط پیش‌آمده را در نظر بگیرند.

وی متذکر شد: آن‌ها هر کاری که می‌توانستند انجام دادند؛ مذاکره کردند، لبخند زدند و هرچقدر می‌توانستند برای گفت‌وگو تلاش کردند، اما در میانه همین تلاش‌ها، آمریکا حمله کرد، به مذاکره خیانت کرد، به طرف ایرانی خیانت کرد و دست به جنایت و ترور زد.

خزایی بیان کرد: با وجود تمام تلاش‌هایی که صورت گرفت، نتیجه‌ای حاصل نشد. نمی‌دانم چه تعبیری دقیق‌تر است، اما توصیه ما این است که این افراد دست از خوش‌خیالی و ساده‌لوحی بردارند و به سمت راه‌حل‌های عملی حرکت کنند.