عبادالله کنجوریان در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی نقاط مستعد سیلاب در شهرستان صحنه با مشارکت آب منطقه‌ای، بنیاد مسکن، بخشداری‌ها، شهرداری و سایر دستگاه‌های مسئول خبر داد و اظهار کرد: روان‌آب ناشی از ارتفاعات و دره‌های بالادست، احتمال طغیان رودخانه‌ها و مسدود شدن مسیر عبور آب از مهم‌ترین مخاطرات این شهرستان در زمان بارندگی است.

وی با اشاره به مناطق شناسایی‌شده افزود: درکه و کلیددره در بخش مرکزی، جامیشان، هریله و جبارآباد در بخش دینور، اسلام‌آباد علیا، زرخانی و روستاهای حاشیه رودخانه گاماسیاب از جمله محدوده‌هایی هستند که از نظر احتمال وقوع سیلاب مورد توجه قرار گرفته‌اند.

فرماندار صحنه ادامه داد: شهرک وحیدیه و اراضی واقع در پشت دانشگاه آزاد اسلامی صحنه نیز در فهرست نقاط نیازمند بررسی و اقدامات پیشگیرانه قرار دارند.

کنجوریان با تشریح اقدامات انجام‌شده برای کاهش خطر آب‌گرفتگی و سیلاب تصریح کرد: لایروبی و بازگشایی مسیل‌ها، پاکسازی دهانه پل‌ها و آب‌گذرها، جمع‌آوری رسوبات و موانع و بررسی مسیرهای روستایی از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی برای برخی مناطق پرخطر گفت: احداث خاکریز در محدوده درکه، ایجاد کانال و سازه هدایت آب در کلیددره و اصلاح مسیر حرکت روان‌آب‌ها از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده برای کنترل خطرات احتمالی است.

فرماندار صحنه با اشاره به اینکه اجرای برخی طرح‌ها به مطالعات فنی، اعتبار و تجهیزات تخصصی نیاز دارد، محدودیت منابع را از موانع انجام اقدامات اساسی دانست و بر ضرورت اولویت‌بندی نقاط پرخطر و پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز تأکید کرد.

کنجوریان همچنین از پیش‌بینی ظرفیت‌های پشتیبانی و امدادی برای مدیریت شرایط اضطراری خبر داد و افزود: ماشین‌آلات ۲۰ واحد صنعتی و امکانات ۶ واحد دارای ظرفیت در بخش کشاورزی شناسایی شده و هماهنگی‌های لازم با جمعیت هلال احمر نیز صورت گرفته است.

وی پیش‌بینی سالن‌های ورزشی برای اسکان اضطراری و همکاری گروه آفرودسواران برای دسترسی به مناطق صعب‌العبور را از دیگر تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای مواجهه با حوادث احتمالی عنوان کرد.