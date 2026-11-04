به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محسن رضایی چهارشنبه شب در پیامی به سومین کنگره ملی ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید مازندران، بر نقش تاریخی مردم این استان در دفاع از اسلام، انقلاب و استقلال ایران تأکید کرد.

سرلشکر رضایی در این پیام، مازندران را سرزمینی برخوردار از پیشینه عمیق دینی، علوی و حماسی توصیف کرد و با اشاره به نقش تاریخی مردم این خطه در گسترش تشیع و مجاهدت در راه حق، آغاز به کار سومین کنگره ملی شهدا را فرصتی برای بازخوانی هویت پرافتخار این استان دانست.

وی با یادآوری حماسه‌آفرینی رزمندگان لشکر ویژه ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: این یگان در عملیات‌های مختلف، از فاو و شلمچه تا مهران و کرخه، رشادت‌ها و توانمندی‌های برجسته‌ای از خود نشان داد و در سخت‌ترین میدان‌های نبرد، نقش‌آفرینی کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به توصیف امام خمینی(ره) از لشکر مازندران به‌عنوان یگانی «قوی، قدرتمند، خط‌شکن و خط‌نگهدار»، این ویژگی‌ها را بازتابی از اخلاص و فداکاری رزمندگانی دانست که با نثار جان خود از میهن و آرمان‌های انقلاب دفاع کردند.

رضایی همچنین با اشاره به تداوم نقش‌آفرینی رزمندگان مازندرانی در عرصه‌های مختلف دفاعی، از جمله دفاع از حرم و حماسه خان‌طومان، روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری مردم این استان را از عوامل ماندگاری این مسیر برشمرد.

وی در بخش دیگری از پیام خود، به نام و یاد شماری از شهدای شاخص مازندران، از جمله آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری، خلبانان شهید احمد کشوری و علی‌اکبر شیرودی، سرداران شهید حاج حسین بصیر و محمدحسن طوسی و شهدای مدافع حرم اشاره کرد و آنان را بخشی از کاروان پرافتخار شهدا و مفاخر این استان دانست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزاری سومین کنگره ملی ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید مازندران را اقدامی در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت سرمایه‌های معنوی و انسجام ملی توصیف کرد و افزود: بازخوانی سیره و اندیشه شهدا می‌تواند در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده و تقویت امنیت نرم کشور مؤثر باشد.

رضایی در پایان پیام خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مازندران و ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، ابراز امیدواری کرد این کنگره گامی ماندگار در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تربیت نسل آینده بر مدار ارزش‌های اسلامی و انقلابی باشد.

این پیام در آیین افتتاحیه سومین کنگره ملی شهدای مازندران در اجتماع مردم شهرستان ساری، توسط سردار موحد، فرمانده سپاه کربلا، قرائت شد. در این مراسم همچنین از کتاب «شناسنامه لشکر ۲۵ کربلا» رونمایی شد.