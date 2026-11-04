https://mehrnews.com/x3dwM9 ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 7000735 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ سلماسی ها در موج ۲۴۹ مقاومت ملی همچنان پای وطن ایستادهاند ارومیه - در موج دویست و چهل و نهم شب های مقاومت ملی سلماسی ها در حمایت از وطن و رهبری در خیابان تجمع کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 7000735 کپی شد مطالب مرتبط شب ۲۴۹ از اجتماعات خیابانی مردم شیروان روایت خبرنگار مهر از دویست چهل و نهمین اجتماع شبانه مردم سنندج شب ۲۴۹ تجمعات شبانه مردم اسفراین برگزار شد اجتماع شبانه مردم انقلابی آبدان در شب ۲۴۹ برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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