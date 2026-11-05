سمانه منصوری در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در جریان عملیات‌های نظارتی و برخورد با متخلفان، ۶ شکارچی غیرمجاز شناسایی و به مراجع قانونی معرفی شده‌اند.

وی افزود: در جریان یک عملیات در ارتفاعات منطقه «دره‌بید»، دو متخلف هنگام شروع به شکار کبک، با همکاری مأموران اداره اطلاعات و نیروی انتظامی دستگیر شدند که طی آن یک قبضه سلاح شکاری، ۱۸ عدد فشنگ و ادوات شکار از آنان ضبط شد.

منصوری با اشاره به برخورد با متخلفان زنده‌گیری حیوانات گفت: در عملیاتی دیگر، دو نفر به اتهام زنده‌گیری غیرمجاز سه قطعه کبک در همان منطقه دره‌بید بازداشت شدند. در این پرونده، تور و پابند مخصوص پرندگان از متخلفان کشف و کبک‌های زنده، پس از اقدامات لازم در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

وی همچنین اعلام کرد: در عملیات سوم، دو متخلف دیگر به اتهام شکار و صید غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند که یک قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی و ۱۸ قطعه کبوتر وحشی از آنان ضبط شده است.

رئیس حفاظت محیط‌زیست فریدن با تأکید بر صیانت از حیات‌وحش شهرستان خاطرنشان کرد: برای تمامی متخلفان پرونده قضایی تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده‌اند.

گفتنی است رئیس حفاظت محیط‌زیست شهرستان فریدن، در سال‌جاری در میان ۲۵ فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست اصفهان که در ۲۳ منطقه حفاظت شده و شکارممنوع استان فعالیت می‌کنند، به‌عنوان فرمانده برتر انتخاب و معرفی شده است.