به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نرخ‌های اعلامی مرکز مبادله نشان می‌دهد قیمت فروش حواله دلار آمریکا امروز به ۱۸۹ هزار و ۴۵ تومان رسیده است؛ این در حالی است که دلار روز گذشته با نرخ ۱۸۸ هزار و ۶۶۸ تومان معامله می‌شد. به این ترتیب، بهای حواله دلار طی یک روز ۳۷۷ تومان افزایش یافته است.

همچنین قیمت فروش حواله یورو از ۲۱۱ هزار و ۱۵۱ تومان در روز چهارشنبه به ۲۱۲ هزار و ۷۶ تومان در معاملات امروز رسیده که بیانگر رشد ۹۲۵ تومانی است.

حواله درهم امارات نیز با افزایش ۱۰۳ تومانی از ۵۱ هزار و ۳۷۳ تومان به ۵۱ هزار و ۴۷۶ تومان رسیده است.

در بازار سایر ارزها نیز روند افزایشی ادامه داشته است؛ به‌طوری‌که حواله روبل روسیه با رشد ۴ تومانی از ۲ هزار و ۳۱۰ تومان به ۲ هزار و ۳۱۴ تومان و حواله یوان چین با افزایش ۳۳ تومانی از ۲۸ هزار و ۲۸۷ تومان به ۲۸ هزار و ۳۲۰ تومان رسیده است.

به این ترتیب، هر پنج ارز مورد بررسی در معاملات امروز مرکز مبادله افزایش قیمت را تجربه کردند.