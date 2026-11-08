به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بازار ارز در این مرکز امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، شاهد افزایش نرخ حواله دلار آمریکا بود؛ به‌طوری‌که قیمت فروش این ارز با ۳۷۹ تومان رشد نسبت به روز قبل به ۱۸۹ هزار و ۸۰۲ تومان رسید و بار دیگر روند صعودی به خود گرفت.

بررسی نرخ‌های اعلام‌شده حاکی از آن است که بهای فروش حواله دلار آمریکا از ۱۸۹ هزار و ۴۲۳ تومان در روز شنبه ۱۶ آبان، امروز به ۱۸۹ هزار و ۸۰۲ تومان افزایش یافته است؛ در نتیجه، دلار در معاملات امروز ۳۷۹ تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند. نرخ خرید حواله دلار هم از ۱۸۷ هزار و ۷۱۸ تومان روز گذشته به ۱۸۸ هزار و ۹۴ تومان بالغ گردید که حاکی از افزایشی معادل ۳۷۶ تومان است.

در بازار حواله یورو نیز روند قیمت‌ها صعودی گزارش شده است؛ نرخ فروش این ارز اروپایی با ۲۳۱ تومان افزایش از ۲۱۱ هزار و ۲۷۷ تومان به ۲۱۱ هزار و ۵۰۸ تومان رسید و بهای خرید حواله یورو نیز با ثبت رشد ۲۲۹ تومانی، به ۲۰۹ هزار و ۶۰۴ تومان بالغ شد.

حواله درهم امارات نیز در معاملات امروز با افزایش قیمت روبه‌رو شد و نرخ فروش آن در قیاس با روز شنبه با ۱۰۳ تومان رشد، از ۵۱ هزار و ۵۷۹ تومان به ۵۱ هزار و ۶۸۲ تومان افزایش یافت. نرخ خرید حواله درهم نیز با افزایشی ۱۰۳ تومانی، ۵۱ هزار و ۲۱۷ تومان تعیین شد.

در جریان دادوستدهای امروز، حواله روبل روسیه نیز با ۴ تومان افزایش همراه گشت و بهای فروش آن از دو هزار و ۳۰۶ تومان به دو هزار و ۳۱۰ تومان فزونی یافت. هم‌چنین حواله یوان چین با ۵۹ تومان رشد، ۲۸ هزار و ۴۳۲ تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ فروش روپیه هند نیز با افزایشی ۳ تومانی به دو هزار و ۱۸ تومان رسید.

حواله یکصد ین ژاپن نیز امروز ۵۲ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و روی رقم ۱۱۹ هزار و ۷۶۲ تومان ایستاد. نرخ فروش هزار وون کره جنوبی هم با رشدی ۹۳ تومانی، از ۱۳۹ هزار و ۶۵ تومان به ۱۳۹ هزار و ۱۵۸ تومان افزایش یافت.

سنجش نرخ‌های امروز در قیاس با روز گذشته نشان می‌دهد که کلیه ارزهای ارزیابی‌شده در مرکز مبادله با رشد قیمت فروش مواجه بوده‌اند. در این میان، حواله دلار با افزایش ۳۷۹ تومانی بیشترین میزان رشد اسمی قیمت را به نام خود ثبت کرد و یورو نیز با صعود ۲۳۱ تومانی در جایگاه بعدی قرار گرفت.