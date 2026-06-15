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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

نوسان محدود دلار، یورو و درهم در مرکز مبادله ارز

نوسان محدود دلار، یورو و درهم در مرکز مبادله ارز

نرخ حواله دلار و درهم در معاملات امروز مرکز مبادله ارز با افزایش جزئی همراه شد و یورو افت اندکی را ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، معاملات روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در تالار حواله با نوسان محدود سه ارز اصلی همراه بود.

بر اساس نرخ‌های اعلامی، قیمت فروش حواله دلار آمریکا که روز گذشته ۱۴۸ هزار و ۶۱۴ تومان بود، امروز به ۱۴۸ هزار و ۶۲۵ تومان رسید و افزایش ۱۱ تومانی را ثبت کرد.

قیمت فروش حواله یورو نیز از ۱۷۱ هزار و ۹۶۱ تومان در روز گذشته به ۱۷۱ هزار و ۹۳۵ تومان کاهش یافت و ۲۶ تومان افت را تجربه کرد.

درهم امارات نیز با رشد جزئی مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که نرخ فروش حواله آن از ۴۰ هزار و ۴۶۶ تومان به ۴۰ هزار و ۴۶۹ تومان رسید و افزایش ۳ تومانی را به ثبت رساند.

بر این اساس، در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دلار و درهم افزایش محدود و یورو کاهش اندک قیمت را تجربه کردند.

کد مطلب 6860882
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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