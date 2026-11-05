روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی سامانه بارشی از بعد از ظهر امروز تا اواسط هفته آینده در سطح استان فعال است و بارش‌ها برای امروز و فردا به صورت پراکنده و رگبار موقت باران خواهد بود اما شدت بارش‌ها در ساعاتی از جمعه شب و روز شنبه در بیشتر نقاط استان افزایش می‌یابد.

وی درباره وضعیت دمایی استان افزود: از نظر دمایی فعلا ثبات نسبی برقرار است اما از اواسط هفته آینده کاهش دماهای صبحگاهی را انتظار داریم به طوری که در نیمه دوم هفته آینده دمای کمینه در برخی نقاط استان به کمتر از صفر درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در پایان به گزارش دمای ایستگاه‌های استان اشاره کرد و گفت: روز گذشته بیشینه دما در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان ۱۹ درجه گزارش شد و کمینه دمای ثبت شده صبح امروز مربوط به گل‌تپه با ۶ درجه سانتی‌گراد بود و دمای هوا در همدان نیز در گرم‌ترین ساعت ۱۹ و در خنک‌ترین ساعت ۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.