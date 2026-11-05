به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: در حال حاضر مسیر جنوب به شمال محور چالوس حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه ترافیک سنگین دارد.

این مرکز از تردد روان در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و مسیر رفت و برگشت جاده‌های هراز، فیروزکوه، تهران-بومهن و آزادراه‌های تهران-پردیس، تهران-شمال و قزوین-رشت خبر داده است.

در حال حاضر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

همچنین مرکز مدیریت راه‌ها از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج- تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک خبر می‌دهد.

در برخی محورهای استان‌های همدان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، کردستان، مرکزی و کرمانشاه نیز شاهد بارندگی هستیم.

گفتنی است هم‌اکنون محورهای گیلانغرب-سومار در استان کرمانشاه، شهداد-نهبندان در استان کرمان و شمشک-دیزین در استان البرز به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود هستند.