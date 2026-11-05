به گزارش خبرنگار مهر، شرکت خودروسازی آلمانی بی‌ام‌و برای دومین بار در سال جاری میلادی نسبت به چشم‌انداز سودآوری خود هشدار داد و پیش‌بینی حاشیه سود بخش خودروسازی را به محدوده منفی ۰.۵ تا مثبت ۰.۵ درصد کاهش داد.

به نوشته یورونیوز، این شرکت در سه‌ماهه سوم سال با افت ۱۱ درصدی سود پیش از مالیات مواجه شد و درآمد آن نیز نزدیک به ۶ درصد کاهش یافت و به ۳۰.۴۵ میلیارد یورو رسید.

سود خالص بی‌ام‌و در این دوره با کاهش حدود ۱۵ درصدی به ۱.۴۵ میلیارد یورو رسید.

افزایش هزینه‌های بازسازی ساختار، کاهش فروش در چین و رقابت شدید خودروسازان چینی از مهم‌ترین عوامل فشار بر عملکرد این شرکت عنوان شده‌اند.

بی‌ام‌و پیش‌تر برنامه‌ای برای حذف ۸ هزار فرصت شغلی در آلمان اعلام کرده بود. این شرکت اکنون قصد دارد روند کاهش هزینه‌ها و کوچک‌سازی ساختار مدیریتی خود را تسریع کند.

فروش خودروهای بی‌ام‌و در چین در سه‌ماهه سوم کاهش قابل توجهی داشته است. این در حالی است که خودروسازان چینی با تکیه بر قیمت رقابتی، فناوری باتری و سرعت توسعه محصولات جدید، سهم بیشتری از بازار خودروهای برقی را به دست آورده‌اند.

مدیریت بی‌ام‌و امیدوار است عرضه نسل جدید محصولات موسوم به Neue Klasse و ورود شاسی‌بلند برقی iX۳ به بازار چین بتواند بخشی از افت فروش را جبران کند.

تحولات اخیر نشان می‌دهد صنعت خودروی آلمان با چالش‌های جدی در زمینه هزینه تولید، رقابت خارجی و گذار به خودروهای برقی مواجه شده است.