به گزارش خبرنگار مهر، تشدید نگرانی‌ها درباره شرایط آب‌وهوایی و کاهش احتمالی تولید برنج در فصل زراعی جاری، بازار این محصول اساسی را با روند افزایشی قیمت مواجه کرده است. در شرایطی که برداشت محصول در بخش‌های مختلف آسیا جریان دارد، هوای خشک‌تر از حد معمول به یکی از موانع اصلی تولید در کشورهای بزرگ کشت‌کننده برنج، از جمله هند، تبدیل شده است.

بر اساس گزارش رسانه اقتصادی «The Edge» مالزی، قیمت هر تن برنج سفید تایلند با شکستگی پنج درصد، تا روز چهارشنبه به ۴۹۹ دلار رسید. این رقم بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون محسوب می‌شود.

همچنین قراردادهای آتی برنج شلتوک در بازار شیکاگو از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

افزایش قیمت برنج در حالی رخ داده که قیمت برخی دیگر از غلات مهم، از جمله ذرت و گندم، روند کاهشی داشته است.

این تفاوت نشان می‌دهد نگرانی‌های مربوط به عرضه برنج بیش از آنکه ناشی از روند عمومی بازار غلات باشد، به شرایط تولید و چشم‌انداز آب‌وهوایی در مناطق اصلی کشت این محصول مربوط است.

پیامدهای افزایش قیمت برنج در برخی بازارهای مصرف نیز قابل مشاهده است. طبق آمار دولتی فیلیپین که روز پنج‌شنبه منتشر شد، قیمت برنج در این کشور طی ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است.

فیلیپین یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان برنج در جهان به شمار می‌رود و افزایش قیمت این محصول می‌تواند فشار مستقیمی بر هزینه زندگی خانوارها وارد کند.

چشم‌انداز تولید نیز چندان امیدوارکننده نیست. وزارت کشاورزی آمریکا پیش‌بینی کرده است تولید جهانی برنج در فصل جاری برای نخستین بار طی بیش از یک دهه کاهش یابد.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز از احتمال افت تولید جهانی برنج در فصل زراعی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ خبر داده است.

افزایش قیمت برنج از آن جهت اهمیت دارد که این محصول یکی از اقلام اصلی سبد غذایی بخش بزرگی از جمعیت آسیا، آفریقا و خاورمیانه است.

تداوم محدودیت عرضه و رشد هزینه واردات می‌تواند در ماه‌های آینده بر قیمت خرده‌فروشی مواد غذایی و شاخص تورم کشورهای وابسته به واردات برنج اثر بگذارد.

پدیده ال‌نینو که با تغییر الگوهای آب‌وهوایی و افزایش احتمال خشکسالی در برخی مناطق همراه است، بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق آسیا را تحت تأثیر قرار داده است؛ مناطقی که بیش از نیمی از برنج جهان در آنها تولید می‌شود.

در تایلند نیز نگرانی اصلی به تولید محصول خارج از فصل مربوط است؛ محصولی که برای رشد به منابع آبی و سامانه‌های آبیاری وابستگی بیشتری دارد.