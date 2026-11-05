به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور علاقه‌مندان به ادبیات کلاسیک برگزار شد و هدف آن آشنایی بیشتر نوجوانان با آثار کلاسیک ادبیات جهان و ترویج کتاب‌خوانی بود.



معرفی برگزیدگان نخستین دوره‌ مسابقه‌ کتاب‌خوانی «رنگین‌کمان کلاسیک»



مه‌یاس رزاق‌دوست به دلیل «عمیق فکر کردن» رتبه‌ نخست را به دست آورد و برنده لوح تقدیر، پنج میلیون تومان جایزه‌ نقدی و کتاب شد.

امیرکیان و برهان نیکی نیز به‌صورت مشترک و به دلیل «صمیمانه همدلی کردن» رتبه‌ دوم را کسب کردند و لوح تقدیر، سه میلیون تومان جایزه‌ نقدی و کتاب دریافت کردند.

ستایش آقانقی نیز به دلیل «مسئولانه همراهی کردن» رتبه‌ سوم را به دست آورد و برنده‌ لوح تقدیر، دو میلیون تومان جایزه‌ نقدی و کتاب شد.

برگزیدگان هدیه‌ای از طرف کتاب اردیبهشت نسل نیز دریافت کردند.



تجربه‌ کلاسیک‌خوانی با نوجوانان



در بخش دیگری از این جشن، ندا حیدری، آموزگار، نویسنده و مروج کتاب‌خوانی، درباره‌ تجربه‌ برگزاری کارگاه‌های کتاب‌خوانی با محوریت آثار کلاسیک برای نوجوانان سخن گفت و با تأکید بر اینکه نباید از ویژگی‌های ادبیات کلاسیک غافل شد، تعدد شخصیت‌ها، گستردگی خطوط داستانی و بازتاب تاریخ اجتماعی در این آثار را از جمله ویژگی‌هایی دانست که کمتر می‌توان نمونه مشابه آن‌ها را در داستان‌های مدرن، به‌ویژه ادبیات نوجوان امروز، یافت.

حیدری در ادامه، نوجوانان را به مطالعه‌ آثار کلاسیک دعوت کرد و از آن‌ها خواست در مواجهه با این کتاب‌ها در ابتدا کمی صبور باشند؛ چراکه به گفته‌ او، پس از عبور از دشواری‌های ابتدایی، لذت خواندن این آثار برایشان دوچندان خواهد شد.



پیتر پن؛ پسری که نمی‌خواست بزرگ شود



مژگان کلهر، مترجم کتاب «پیتر پن»، نیز از تجربه‌های خود در ترجمه‌ این اثر و دشواری‌ها و نکته‌های جالب این فرایند گفت. او همچنین درباره‌ مضمون داستان و مفهوم بزرگ‌شدن و انتخاب میان ماندن در دنیای کودکی یا پذیرفتن بزرگسالی با حاضران صحبت کرد.



بازی و نمایش با اقتباس از جهان ادبیات کلاسیک



اجرای نمایش «ماتیلدا» از دیگر بخش‌های این جشن بود. این نمایش با اقتباس از اثری به همین نام نوشته رولد دال، به نویسندگی آوین کیهان‌پور و کارگردانی رؤیا میرغیاثی اجرا شد. الناز اسمعیل‌زادگان، آوین کیهان‌پور و آفاق آقامیری بازیگران این نمایش بودند.



در بخش دیگری از مراسم نیز یک بازی نمایشی با محوریت نویسندگان ادبیات کلاسیک برگزار شد که در آن شرکت‌کنندگان در نقش نویسندگانی مانند ژول ورن، لوسی ماد مونتگمری، جین آستین و رولد دال ظاهر شدند و در قالب گفت‌وگویی نمایشی به پرسش‌های مجری و حاضران پاسخ دادند.



دومین دوره‌ مسابقه‌ی کتاب‌خوانی «رنگین‌کمان کلاسیک»



در پایان این مراسم، آغاز دومین دوره‌ مسابقه‌ کتاب‌خوانی «رنگین‌کمان کلاسیک» اعلام شد. علاقه‌مندان می‌توانند با تهیه کتاب‌های این مجموعه که دارای برچسب ویژه‌ مسابقه و QRکد هستند، وارد صفحه‌ مسابقه شوند و به پرسش‌های مربوط به کتاب‌ها پاسخ دهند.

نشر افق مجموع جوایز این دوره را ۲۰ میلیون تومان اعلام کرده است که میان سه برگزیده تقسیم خواهد شد.



نخستین جشن سالانه‌ ادبیات کلاسیک برای نوجوانان را نشر افق با همکاری فروشگاه کتاب اردیبهشت نسل روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۵، برگزار کرد.