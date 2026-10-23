به آیندگان حال مارا بگو، که سختی عشق تو آسان شود

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: دکتر افشین یداللهی (۱۳۴۷–۱۳۹۵) یکی از شاخص‌ترین، تأثیرگذارترین و در عین حال جریان‌سازترین ترانه‌سرایان دهه‌های ۸۰ و ۹۰ خورشیدی در حوزه «ترانه‌های میهنی و هویتی» به شمار می‌رود. پیش از او، سرودهای میهنیِ پس از انقلاب غالباً در دو قالب کلی حرکت می‌کردند: یا سرودهای حماسی-ایدئولوژیک با ضرباهنگ نظامی و مارش‌گونه، یا تصنیف‌های سنتیِ مبتنی بر نوستالژیِ مبهم تاریخی.

افشین یداللهی توانست میان حماسه‌سراییِ کلاسیک، زبان ترانگیِ مدرن و تغزل عاطفی پیوندی تازه برقرار کند؛ پیوندی که در آن «ایران» نه یک مفهوم جغرافیایی خشک یا یک شعار سیاسی، بلکه «یک معشوق زنده، دارای شناسنامه، زخم‌خورده و باوقار» است.

ترانۀ «خون غزل» با صدای سالار عقیلی و آهنگسازی بابک زرین، اثری میهنی است که برای سریال معمای شاه استفاده شده و در آن ایران نه به‌عنوان مفهومی انتزاعی، بلکه همچون معشوقی زنده، زخمی و نیازمند وفاداری تصویر می‌شود. گویندۀ ترانه در سراسر اثر با مخاطبی سخن می‌گوید که ابتدا نامش را بر زبان نمی‌آورد، اما با اشاره به «خاک»، «وطن» و «ایران» روشن می‌شود که سرزمین مخاطب اصلی اوست. شعر از سوگند به عاشقان وطن آغاز می‌شود و با آرزوی سربلندی ایران در آینده به پایان می‌رسد؛ حرکتی که آن را از یک بیان صرفاً سوگوارانه به سرودی درباره تعهد و امید بدل می‌کند.

به نام همه عاشقانت قسم

که در راه تو مرگ هم زندگی است

اگر زندگی تشنۀ مرگ ماست

کسی که نمرده است هم زنده نیست

تو از عمق تاریخ زخمی شدی

که خون از غزل‌های من جاری است

اگر خفته می‌خواهدت روزگار

همین مرگ تاوان بیداری است

به آتش بکش ابر بغض مرا

که خاکت دوباره گلستان شود

به خونم اگر تشنه‌ای، پس بریز

که ویرانه‌های تو ایران شود

به نام همه عاشقانت قسم

که در راه تو مرگ هم زندگی است

اگر زندگی تشنۀ مرگ ماست

کسی که نمرده است هم زنده نیست

زمستان اگر هرچه سرد و سیاه

به باران تیر تو تن می‌دهم

به رویای خورشید و شوق بهار

سرم را به باد وطن می‌دهم

به آیندگان حال مارا بگو

که سختیِ عشق تو آسان شود

که ایرانیِ سربلند جوان

سزاوار تاریخ ایران شود

به نام همه عاشقانت قسم

که در راه تو مرگ هم زندگی است

اگر زندگی تشنۀ مرگ ماست

کسی که نمرده است هم زنده نیست...

معشوقی به نام ایران

یکی از شگردهای اصلی این شعر، خطاب مستقیم به ایران است و در ادامه از مخاطبی سخن می‌گوید که «از عمق تاریخ زخمی» شده است. این شیوه، رابطه‌ای عاشقانه میان شاعر و مخاطب می‌سازد، اما در ادامه واژه‌هایی چون «خاکت»، «وطن» و «ایران» نشان می‌دهند که این مخاطب، سرزمین است. وطن در شعر جان‌دار می‌شود؛ می‌تواند زخم بردارد، به خون تشنه باشد و در انتظار بهار بماند.

این جان‌بخشی، زبان میهنی شعر را به زبان عاشقانه نزدیک می‌کند. گوینده در برابر رنج وطن بی‌طرف نمی‌ماند و درد آن را در وجود خود احساس می‌کند. در عبارت «تو از عمق تاریخ زخمی شدی/ که خون از غزل‌های من جاری است»، زخم تاریخی ایران به خون جاری در شعر پیوند می‌خورد. شعر در این تصویر فقط وسیله‌ای برای بازگویی رنج نیست؛ خود درگیر آن است و گویی از زخم وطن خون می‌چکاند. عنوان «خون غزل» نیز با همین پیوند میان خون، زخم و بیان شاعرانه معنا پیدا می‌کند.

مرگ، زندگی و بیداری

بخش آغازین ترانه که در طول آن باز هم تکرار می‌شود، بر تقابل مرگ و زندگی استوار است: «در راه تو مرگ هم زندگی‌ست» و «کسی که نمرده است هم زنده نیست». این تعبیرها را باید در چارچوب زبان حماسی و اغراق‌آمیز ترانه فهمید، نه به‌عنوان گزاره‌هایی لفظی درباره ارزش زندگی. در منطق شعر، زندگی تنها ادامه حیات جسمانی نیست؛ وفاداری، آگاهی و ایستادگی در برابر خاموشی نیز به آن معنا می‌بخشد. از همین رو، مرگ در راه وطن به‌صورت نقطۀ مقابل زندگی تصویر نمی‌شود، بلکه به منزله بهایی برای حفظ معنا و بیداری درمی‌آید.

این نگاه در بیت «اگر خفته می‌خواهدت روزگار/ همین مرگ تاوان بیداری است» روشن‌تر می‌شود. «خفتن» می‌تواند کنایه از بی‌خبری، سکوت یا تسلیم باشد و «بیداری» به آگاهی و مقاومت اشاره کند. شعر در اینجا فردی را تصویر می‌کند که حاضر نیست با خواست روزگار خاموش بماند. بااین‌همه، تأکید پررنگ بر فداکاری و مرگ، یکی از تنش‌های درونی اثر نیز هست: آرمان شعر، ایرانی آباد و سربلند است، اما رسیدن به این آرمان با زبانی بیان می‌شود که بخش مهمی از آن بر جان‌فشانی تکیه دارد. همین دوگانگی، مجال خوانش انتقادی هم فراهم می‌کند؛ زیرا ساختن آینده، در کنار فداکاری، به زندگی، کار و پایداری نیز نیاز دارد.

از زمستان تا گلستان

تصویرپردازی ترانه در بندهای بعدی از مرگ و زخم به سوی رویش و دگرگونی حرکت می‌کند. آتش‌گرفتن «ابر بغض»، گلستان‌شدن خاک و آرزوی «خورشید» و «بهار» مجموعه‌ای از تصاویر را می‌سازند که در برابر ویرانی و تیرگی قرار می‌گیرند. زمستان «سرد و سیاه» است و بارانِ تیر، برخلاف باران معمول که نشانه باروری است، تهدیدی مرگ‌بار به شمار می‌آید. در مقابل، بهار و گلستان از احیای خاک و امکان زندگی تازه خبر می‌دهند.

این تضاد، حرکت معنایی اثر را شکل می‌دهد: از رنجِ اکنون به امیدِ آینده. گوینده رنج را انکار نمی‌کند، اما آن را پایان راه هم نمی‌داند. او حاضر است در سرمای زمستان به «باران تیر» تن دهد، زیرا چشم‌اندازش رسیدن خورشید و بهار است. به همین ترتیب، وطن در شعر هم سرزمینی زخمی است و هم امکانِ برخاستن و آبادشدن را در خود دارد.

مسئولیت در برابر آینده

بند پایانی، افق شعر را از تجربه فردی گوینده فراتر می‌برد و به نسل‌های بعد می‌رساند: «به آیندگان حال ما را بگو». این درخواست، رنج امروز را به روایتی برای فردا تبدیل می‌کند. گوینده می‌خواهد آیندگان از دشواری عشق به وطن آگاه باشند؛ شاید دانستن این رنج، راه را برای آنان آسان‌تر کند. در این بخش، شعر میان گذشته، اکنون و آینده پیوند برقرار می‌کند: زخمی که ریشه در تاریخ دارد، در زمان حال تجربه می‌شود و باید به آیندگانی منتقل شود که مسئول ساختن ایرانی تازه‌اند.

مضمون اصلی در مصراع پایانیِ نقل‌شده در متن ارسالی، آرزوی ایرانی «سربلند و جوان» است که «سزاوار تاریخ ایران» باشد. این تعبیر تنها بر افتخار به گذشته تکیه نمی‌کند؛ برای آینده نیز معیار می‌گذارد. تاریخ بزرگ، به‌تنهایی ضامن سربلندی نیست و نسل‌های بعد باید با کردار و ساختن، شایستگی آن را پیدا کنند. به این اعتبار، پایان ترانه فقط ستایش ایران نیست، بلکۀادآوری مسئولیتی جمعی در برابر آن است.

ساختار و زبان ترانه

بند آغازین در طول اثر تکرار می‌شود؛ تکراری که نقش ترجیع‌بند دارد و حس سوگند و پیمان را تقویت می‌کند. تکرار «به نام همه عاشقانت قسم» مانند بازگشت به اصل عاطفی ترانه عمل می‌کند و هر بار، مضمون‌های پیشین را در ذهن شنونده زنده می‌سازد.

زبان اثر بر چند تقابل و تصویر مرکزی بنا شده است: مرگ و زندگی، خواب و بیداری، زمستان و بهار، و زخم و رویش. واژه‌های خون، آتش، خاک، باران، خورشید و گلستان، میدان تصویری شعر را شکل می‌دهند. این تصویرها در کنار خطاب مستقیم به وطن، لحن عاشقانه را به بیانی حماسی تبدیل می‌کنند؛ بیانی که برای اجرا و همراهی با صحنه‌های تاریخی تلویزیونی نیز ظرفیت عاطفی دارد.

کوتاه سخن اینکه «خون غزل» ترانه‌ای است که ایران را هم‌زمان معشوق، زخمیِ تاریخ و مقصدی برای امید می‌بیند. قدرت اثر در پیوند این سه تصویر است: گوینده از رنج وطن سخن می‌گوید، برای بیداری و وفاداری سوگند می‌خورد و در نهایت چشم‌انداز خود را به ایرانیان جوانی می‌دوزد که باید درخور تاریخ این سرزمین باشند.