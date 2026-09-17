به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل حسینی با اشاره به وضعیت انرژی کشور گفت: حوزه انرژی در بخش‌های نفت، گاز و برق از نقاط قوت کشور و از مؤلفه‌های قدرت محسوب می‌شود، هرچند طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف با چالش‌هایی در این حوزه مواجه بوده‌ایم.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس افزود: کشور در بخش برق از ظرفیت تولید مناسبی برخوردار است و ظرفیت تولید برق اکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار مگاوات است، اما در بخش مصرف، بهینه‌سازی لازم انجام نشده و در حوزه انتقال و توزیع نیز باید برای کاهش تلفات اقدامات بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: تجهیزات مصرفی نیز باید به سمت بهینه‌سازی بیشتر حرکت کند و اصلاح فرهنگ مصرف انرژی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه داشته باشد.

پاییز بدون فشار جدی بر شبکه انرژی

عضو شورای عالی انرژی کشور با اشاره به شرایط فصل پاییز گفت: در فصل خنک سال، مصرف برق در بخش اوج قرار ندارد و مصرف گاز نیز حداکثری نیست؛ بنابراین در حوزه تحویل گاز و تأمین برق مردم با مشکلات جدی مواجه نیستیم.

حسینی افزود: در تابستان به دلیل استفاده گسترده از تجهیزات سرمایشی، مصرف برق افزایش چشمگیری پیدا می‌کند و تجهیزات سرمایشی حدود ۳۵ هزار مگاوات مصرف دارند که یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف در این فصل است.

وی درباره شرایط زمستان نیز گفت: بخش عمده ظرفیت تولید برق کشور مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است و با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، ممکن است تحویل گاز به برخی نیروگاه‌ها کاهش پیدا کند.

ذخایر سوخت مایع پشتوانه نیروگاه‌ها

نماینده شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: نیروگاه‌ها برای جبران کاهش احتمالی تحویل گاز از سوخت‌های مایع مانند نفت‌گاز و نفت‌کوره استفاده می‌کنند و در حال حاضر ذخایر موجود در مخازن در سطح مطلوبی قرار دارد.

وی تصریح کرد: نیروگاه‌ها تلاش می‌کنند کاهش احتمالی تحویل گاز را از طریق ذخایر سوخت مایع جبران کنند و امیدواریم با این ظرفیت، زمستان پیش‌رو با حداقل مشکل سپری شود.

حسینی با قدردانی از تلاش‌های وزارت نیرو و وزارت نفت گفت: از بخش برق وزارت نیرو و وزارت نفت بابت تلاش‌های جهادی و حضور پای کار در این مدت تشکر می‌کنم.

مدیریت منابع برای عبور از زمستان

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره نحوه تأمین انرژی در فصل سرد سال گفت: میزان تولید گاز، نفت‌گاز، نفت‌کوره و بنزین مشخص است و این منابع باید میان بخش‌های مختلف از جمله نیروگاه‌ها، بخش خانگی و تجاری، صنایع، کشاورزی و حمل‌ونقل توزیع شود.

وی افزود: باید سهم هر یک از این بخش‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که مردم با کمترین مشکل و فشار مواجه شوند.

حسینی ادامه داد: کمیسیون انرژی و مجموعه‌های مسئول در حوزه انرژی پای کار هستند تا ظرفیت فعلی تولید کشور به شکل مناسبی میان بخش‌های مختلف مصرف توزیع شود و بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی، صنایع، بخش خانگی و تجاری و نیروگاه‌ها بتوانند با کمترین چالش این دوره را پشت سر بگذارند.

ناترازی انرژی با همراهی مردم مدیریت می‌شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس و ناظر مجلس در شورای عالی انرژی با تأکید بر ضرورت همراهی مردم و دستگاه‌های مختلف گفت: حتی در شرایط عادی نیز کشور با ناترازی‌هایی در حوزه انرژی مواجه بود، اما شرایط جنگی اهمیت مدیریت منابع و همکاری همه بخش‌ها را بیشتر کرده است.

حسینی افزود: عبور از چالش ناترازی انرژی در شرایط جنگی نیازمند اجماع دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و مردم است و مجلس، دولت، نهادهای مختلف و مردم باید با همکاری و همراهی، کشور را از این شرایط عبور دهند.

وی با اشاره به همراهی مردم در شرایط جنگی گفت: مردم بیش از ۲۰۰ شب است که در میادین، محلات و خیابان‌ها حضور دارند و جهاد می‌کنند و باید این همراهی را در زمستان پیش‌رو با مصرف بهینه انرژی تکمیل کنند.

حسینی تأکید کرد: با وجود چالش‌های موجود، ظرفیت‌های تولید و ذخایر سوخت کشور در کنار تلاش مجموعه‌های اجرایی و همراهی مردم می‌تواند زمینه عبور کم‌چالش از فصل سرد سال را فراهم کند.