به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، محسن گلرسان اظهار کرد: در این مدت ۲۶۷ کیلومتر روکش آسفالت گرم به‌صورت دو لایه و با مصرف ۲۶۰ هزار و ۸۱۹ تن آسفالت در محورهای شریانی استان اجرا شده است.

وی افزود: علاوه بر این، ۳۸۵ کیلومتر عملیات اسلاری‌سیل و آسفالت حفاظتی با هدف افزایش دوام رویه راه‌ها، جلوگیری از گسترش خرابی‌ها و ارتقای ایمنی تردد انجام شده است.

گلرسان با اشاره به اقدامات تکمیلی نگهداری راه‌ها بیان کرد: طی این مدت ۴۱ کیلومتر عملیات لکه‌گیری نیز با مصرف ۱۹۷ تن مصالح برای ترمیم خرابی‌های موضعی و بهبود وضعیت سطح راه‌ها به اجرا درآمده است.

وی بهسازی، لکه‌گیری و روکش آسفالت مسیر راهبردی تهران ـ بندرعباس، محور پرتردد مهریز ـ انار، کنارگذر یزد و محور تفت ـ ابرکوه ـ سورمق را از مهم‌ترین طرح‌های اجراشده و در دست اقدام برشمرد.

گلرسان خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف حفظ سرمایه‌های ملی، ارتقای کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای، روان‌سازی ترافیک و افزایش ایمنی کاربران راه‌ها دنبال می‌شود.