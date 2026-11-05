به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵، شهردار خرم‌آباد به همراه معاون خدمات شهری شهرداری از ایستگاه شماره ۷ آتش‌نشانی و ساختمان اداری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی بازدید کرد و روند آماده‌باش و حضور کارکنان این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.

این بازدید در پی اعلام آماده‌باش شهردار خرم‌آباد و با توجه به پیش‌بینی بارندگی طی امروز و روزهای آینده از سوی سازمان هواشناسی انجام شد تا وضعیت آمادگی نیروهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی برای مواجهه با شرایط احتمالی ناشی از بارش‌ها ارزیابی شود.

بررسی وضعیت حضور و آمادگی کارکنان آتش‌نشانی

در جریان این بازدید، وضعیت حضور کارکنان اداری سازمان و میزان آمادگی پرسنل مستقر در ایستگاه شماره ۷ مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین ساختمان اداری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد نیز از نظر حضور و آماده‌باش نیروها مورد بازدید قرار گرفت تا هماهنگی لازم برای ارائه خدمات در شرایط احتمالی ناشی از بارندگی برقرار باشد.

آماده‌باش نیروهای آتش‌نشانی در پی پیش‌بینی بارش‌ها

اعلام آماده‌باش کارکنان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد با هدف افزایش آمادگی مجموعه برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو صورت گرفته است.

با توجه به پیش‌بینی بارندگی طی روزهای آینده، حضور کارکنان و آمادگی نیروهای این سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا در صورت بروز حوادث و نیاز به خدمات امدادی و ایمنی، امکان اقدام و پاسخ‌گویی مناسب فراهم باشد.