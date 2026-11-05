خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: «زونگ پی‌وو» سفیر جمهوری خلق چین در تهران، در یادداشتی اختصاصی برای این خبرگزاری، به تشریح رویکرد حزب کمونیست چین در زمینه پیشبرد مدیریت سخت‌گیرانه همه‌جانبه حزب و نقش آن در تقویت ساختار حزبی و ارتقای کارآمدی حکمرانی این کشور پرداخته است.

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چند روز پیش، پنجمین نشست عمومی بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با موفقیت در پکن برگزار شد. این نشست، «تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین درباره چند مسئله مهم در زمینه پیشبرد مستمر مدیریت سخت‌گیرانه همه‌جانبه حزب کمونیست چین» را بررسی و تصویب کرد. این نشست مهم، دریچه‌ای را به روی جهان گشود تا با رمز موفقیت «حکمرانی چین» آشنا شود.

چرا بر مدیریت «مداوم و پایدار» تأکید می‌شود؟

«استمرار و پایداری»، عصاره تجربه صدساله حزب کمونیست چین در مدیریت و اداره حزب است و سیمای یک حزب بزرگ در عصر جدید را ترسیم می‌کند. در سال ۱۹۲۱، نخستین کنگره ملی حزب، «نخستین برنامه حزب کمونیست چین» و «نخستین قطعنامه حزب کمونیست چین» را تصویب کرد که نقطه آغاز نهادسازی در این حزب بود. دومین کنگره ملی حزب نیز «اساسنامه حزب کمونیست چین» را به تصویب رساند و فصل ویژه‌ای با عنوان «انضباط» به آن اختصاص داد.

پنجمین نشست عمومی بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، از سه طریقِ بهبود نظام قوانین و مقررات درون‌حزبی، تقویت اجرای مقررات و تلاش جدی برای از میان برداشتن قواعد پنهان، تدابیر بیشتری را برای پایبندی به مدیریت حزب بر اساس نظام و مقررات اتخاذ کرد. با مدیریت حزب بر اساس نظام و مقررات، نظام نهادی جامع، علمی، هنجارمند و کارآمد روزبه‌روز تکمیل‌تر می‌شود و مزیت‌های نهادی حزب کمونیست چین پیوسته به کارآمدی برجسته «حکمرانی چین» تبدیل می‌شوند.

در پی تلاش‌های مستمر و خستگی‌ناپذیر حزب کمونیست چین و مردم همه اقوام چین از زمان هجدهمین کنگره ملی حزب، امور حزب و کشور به دستاوردهای تاریخی و تحولات مهمی دست یافته و روند احیای بزرگ ملت چین وارد مرحله‌ای تاریخی و برگشت‌ناپذیر شده است.

در همین حال، تغییرات جهان، زمانه و تاریخ با عمقی بی‌سابقه در حال وقوع هستند و مسیر پیش رو همچنان با خطرها و چالش‌های گوناگونی همراه است. وضعیت مبارزه با فساد همچنان جدی و پیچیده است و وظیفه ریشه‌کن کردن بسترها و شرایط رشد فساد همچنان سنگین است.

بنابراین، مدیریت سخت‌گیرانه همه‌جانبه حزب، مسیری است که هرگز پایان نمی‌یابد. جناب آقای شی جین‌پینگ، دبیرکل محترم حزب کمونیست چین، در مراسم بزرگداشت یکصد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین و همچنین در مراسم بزرگداشت نودمین سالگرد پیروزی راهپیمایی طولانی ارتش سرخ کارگران و دهقانان چین، دو بار بر «پیشبرد مداوم مدیریت سخت‌گیرانه همه‌جانبه بر حزب» تأکید کرد. این تأکید، نشان‌دهنده شناخت روشن و نگاه بلندمدت حزب کمونیست چین به ماهیت بلندمدت و دشوار مدیریت و اداره حزب است.

چرا بر «همه‌جانبه و سخت‌گیرانه» تأکید می‌شود؟

مدیریت سخت‌گیرانه همه‌جانبه بر حزب، لازمه درونی ساختن یک حزب مارکسیستی است که برای مدتی طولانی در قدرت باقی می‌ماند. جناب آقای شی جین‌پینگ، دبیرکل محترم حزب کمونیست چین، خاطرنشان کرد: «کلید مدیریت سخت‌گیرانه همه‌جانبه بر حزب در سخت‌گیری است؛ پیشبرد مستمر مدیریت سخت‌گیرانه همه‌جانبه بر حزب باید پیوسته و با سخت‌گیری تا انتها دنبال شود». منظور از «همه‌جانبه»، پوشش کامل است؛ به این معنا که همه اعضا و سازمان‌های حزبی، در تمامی ابعاد و عرصه‌های مختلف، باید تحت مدیریت سخت‌گیرانه قرار گیرند. «سخت‌گیرانه» نیز بیانگر یک الزام هدفمند است؛ یعنی بر اساس اساسنامه حزب و سایر قوانین و مقررات، همواره با معیارهای سخت‌گیرانه، ساختمان حزب کمونیست چین را تقویت کنیم.

پنجمین نشست عمومی بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین تأکید کرد که اصول حاکم بر پیشبرد مستمر مدیریت سخت‌گیرانه همه‌جانبه بر حزب عبارت‌اند از: پایبندی به انجام مأموریت‌ها و وظایف، پایبندی به سازندگی سیاسی حزب، پایبندی به مدیریت سخت‌گیرانه همه‌جانبه، پایبندی به مسئله‌محوری، پایبندی به حفظ اصول و نوآوری، پایبندی به رهبری از طریق الگوسازی و پایبندی به اداره حزب بر اساس مقررات. این «هفت پایبندی» با یکدیگر پیوندی نزدیک دارند و وحدتی ارگانیک را تشکیل می‌دهند که بیانگر درک عمیق حزب کمونیست چین از قوانین حاکم بر ساخت یک حزب مارکسیستی است.

مدیریت سخت‌گیرانه همه‌جانبه بر حزب، ضرورتی ذاتی برای پایبندی حزب کمونیست چین به آرمان اولیه خود است. باید یادآور شد که مردم، بزرگ‌ترین پشتوانه حکمرانی حزب کمونیست چین و همچنین عمیق‌ترین سرچشمه قدرت برای مدیریت سخت‌گیرانه همه‌جانبه بر حزب هستند. حزب کمونیست چین از طریق حل مشکلات درونی خود و ارتقای کیفیت حزب‌سازی، زمینه را فراهم می‌کند تا مزیت‌های این حزب، از جمله مزیت سیاسی، مزیت سازمانی و مزیت پیوند نزدیک با مردم، پیوسته به کارآمدی در حکمرانی تبدیل شوند.

چرا بر «مدیریت و اداره حزب» تأکید می‌شود؟

حزب کمونیست چین، به‌عنوان حزبی بزرگ با ۱۰۵ سال سابقه و بیش از ۱۰۰ میلیون عضو، چگونه می‌تواند خصلت پیشرو و پاکی خود را همواره حفظ کند؟ چگونه می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب حاکم جهان با نفوذی چشمگیر در سطح بین‌المللی، پیوسته تثبیت کند؟ جناب آقای شی جین‌پینگ، دبیرکل محترم حزب کمونیست چین، با تأکید بر اهمیت این موضوع خاطرنشان کرد: «پیشبرد ساختمان حزب به‌عنوان یک پروژه بزرگ و پایبندی همیشگی به اصل و سیاستِ "حزب باید حزب را مدیریت کند و سخت‌گیرانه اداره کند"، یکی از ابتکارات بزرگ حزب ما و نیز یکی از عوامل کلیدی در بنیان‌گذاری حزب و کشور و شکوفایی و تقویت حزب و کشور است».

کمیته مرکزی حزب، با محوریت رفیق شی جین‌پینگ و بر پایه تجربیات خود در مدیریت و تقویت حزب در عصر جدید، در پاسخ به پرسش مهم این دوران مبنی بر اینکه «چه نوع حزب مارکسیستی را باید برای حکمرانی بلندمدت بنا کنیم و چگونه باید این کار را انجام دهیم»، مجموعه‌ای از مفاهیم، اندیشه‌ها و راهبردهای جدید را مطرح کرده است که همگی در قالب «اندیشه سازندگی حزب شی جین‌پینگ» خلاصه شده‌اند.

این اندیشه به‌صراحت «چهارده پایبندی» را مطرح کرده و پیوند درونی میان مدیریت و اداره حزب، شکوفایی و تقویت آن، ساختن کشوری قدرتمند و احیای بزرگ ملت چین را به‌طور عمیق تبیین کرده است. تحت هدایت اندیشه سازندگی حزب شی جین‌پینگ، اعضا و کادرهای مسئولیت‌پذیر حزب، یکی پس از دیگری معجزه‌های توسعه را رقم زده‌اند. بر اساس استانداردهای فعلی، ۹۸.۹۹ میلیون نفر از جمعیت فقیر روستایی چین در سال ۲۰۲۰ به‌طور کامل از فقر خارج شدند و هدف کاهش فقر در دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار، ده سال زودتر از موعد مقرر محقق شد.

در سه فصل اول سال جاری، فروش خودروهای انرژی نو در چین به ۱۲ میلیون و ۷۴۲ هزار دستگاه رسید و سهم صادرات خودروهای انرژی نو از کل صادرات خودرو، بالای ۵۰ درصد تثبیت شد. مدیریت سخت‌گیرانه همه‌جانبه بر حزب در عصر جدید، افق تازه‌ای را برای انقلاب درونی این حزب صدساله گشوده و دستاوردها و تحولات تاریخی را در امور حزب و کشور رقم زده است؛ به‌گونه‌ای که حزب و مردم ابتکار عمل تاریخی را برای تقویت حزب و ساختن کشوری قدرتمند به دست گرفته‌اند.

حزب کمونیست چین با پیشبرد مستمر مدیریت سخت‌گیرانه همه‌جانبه بر حزب و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات عملی خود در زمینه مدیریت حزب و حکمرانی کشور، خرد و راه‌حل‌های چینی را در اختیار احزاب کشورهای مختلف جهان، به‌ویژه احزاب کشورهای جنوب جهانی، قرار می‌دهد تا بتوانند مسیر حکمرانی متناسب با شرایط ملی خود را دنبال کنند. این تجربیات همچنین در خدمت توسعه مستمر تمدن سیاسی جهان قرار دارند. طرف چینی آماده است تبادل تجربیات در زمینه حکمرانی کشور را با طرف ایرانی تقویت کند و از این طریق، با افزایش درک و شناخت متقابل، روابط چین و ایران را به‌صورتی پایدار و دوربرد پیش ببرد.