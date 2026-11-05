به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و رعد پدافند کاشان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور، پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه در سالن ایزی‌پایپ کاشان برگزار شد و با پیروزی هشت بر دو به‌سود نماینده اصفهان به پایان رسید.

سپاهان در این مسابقه عملکرد برتری داشت و در هشت وزن موفق به شکست حریفان خود شد تا با کسب یک پیروزی دیگر، دور رفت مرحله گروهی را با نتیجه‌ای مطلوب به پایان برساند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، حسین بیژنی در دیداری نزدیک با نتیجه ۳ بر ۳ مقابل محمدرضا توکلیان شکست خورد. در وزن ۶۰ کیلوگرم، میلاد رضانژاد با نتیجه ۱۰ بر ۵ از سد محمدحسین غلامرضایی گذشت.

در وزن ۶۳ کیلوگرم، امیررضا ده‌بزرگی با نتیجه ۶ بر یک حسین اکبری را شکست داد و در وزن ۶۷ کیلوگرم نیز میثم دلخانی با نتیجه ۴ بر ۲ مقابل محمد اسکندری به پیروزی رسید.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، احمدرضا محمدیان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب امیررضا عیسی‌وند شد، اما در وزن ۷۷ کیلوگرم، امین کاویانی‌نژاد در دیداری که با نتیجه یک بر یک به پایان رسید، بر اساس معیارهای فنی برنده مسابقه شد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی با نتیجه ۱۰ بر صفر سیدعلی عزیزی را شکست داد و بهروز هدایت نیز در وزن ۸۷ کیلوگرم با نتیجه ۳ بر یک از سد ابوالفضل سپهوند گذشت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، شایان حبیب‌زارع با نتیجه ۴ بر ۳ حسین بالی را مغلوب کرد و در آخرین مبارزه نیز امیرحسین عبدولی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم با نتیجه ۴ بر ۲ یوسف مجنون را شکست داد.

بدین ترتیب، تیم کشتی فرنگی فولاد مبارکه سپاهان با کسب هشت پیروزی در ۱۰ وزن، رعد پدافند کاشان را با نتیجه هشت بر دو شکست داد تا با کسب نتبجه تکراری مانند تقابل با نفت‌وگاز زاگرس جنوبی، دور رفت را با دو پیروزی از دو مسابقه به پایان برساند.