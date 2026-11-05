به گزارش خبرنگار مهر محمدجعفر قائم‌پناه عصر پنجشنبه در شورای برنامه‌ریزی گیلان که با حضور وبیناری رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: گیلان در حوزه‌های مختلف اقتصادساز و تحول‌محور است.

وی با اشاره به تنوع فرهنگی و هویتی گیلان افزود: گیلان نه تنها در عرصه ناریخ، فرهنگ و هنر حرف برای گفتن دارد، بلکه در حوزه علم و دانش و اقتصاد نیز پیشتاز است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به دادهای آماری در حوزه اقتصادی گیلان اضافه کرد؛ نرخ تورم در گیلان میانگین کشور کمتر بوده است.

قائم‌پناه با بیان اینکه گیلان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد، گفت: شاخص‌های توسعه.ای استان گیلان در حال تغییر و رشد است.

به گفته وی، گیلان با دارا بودن ۱۴۶ هزار اصناف و بازاریان، از استان‌های موثر در حوزه کسب و کار و اشتغال‌زایی به شمار می‌رود.

وضعیت جمعیتی گیلان خوب نیست

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت جمعیتی گیلان بیان کرد: این استان با وسعتی حدود ۱۴ هزار کیلومترمربع و جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، با چالش‌های جمعیتی مواجه است.

قائم‌پناه با بیان اینکه نسبت ولادت به فوت در گیلان وضعیت مطلوبی ندارد، گفت: رشد جمعیت استان در سطح پایینی قرار گرفته و ساختار سنی جمعیت نیز شرایط نامناسبی دارد، به‌گونه‌ای که جمعیت در سنین میانی و سالمندی سهم قابل توجهی پیدا کرده و جمعیت جوان و کودک نسبتاً کوچک‌تر شده است، این وضعیت ضرورت برنامه‌ریزی جدی برای مدیریت تحولات جمعیتی، حمایت از خانواده‌ها و ایجاد زمینه‌های مناسب برای افزایش جمعیت جوان و فعال استان را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به برخی شاخص‌های اقتصادی استان افزود: نرخ تورم گیلان در شهریورماه نسبت به میانگین کشوری وضعیت مناسب‌تری داشته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به درآمد خانوارهای شهری و روستایی بیان کرد: متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری گیلان حدود ۳۹۵ میلیون تومان و خانوارهای روستایی حدود ۳۶۰ میلیون تومان برآورد شده است.

قائم پناه گفت: با وجود افزایش درآمد خانوارها، هزینه‌های زندگی به‌ویژه هزینه مسکن در گیلان قابل توجه است و این استان از نظر هزینه‌های مسکن در رتبه دوم کشور قرار دارد، موضوعی که فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت مشارکت اقتصادی و اشتغال در گیلان افزود: نرخ مشارکت اقتصادی استان در جایگاه سوم کشور قرار دارد که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب بازار کار و حضور نیروی انسانی در فعالیت‌های اقتصادی است.

ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری و تبدیل مجوزها به تولید

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: نرخ بیکاری گیلان در بهار سال جاری حدود ۵.۱ درصد بوده که در مقایسه با نرخ ۶.۹ درصدی کشور وضعیت مناسب‌تری دارد؛ با این حال، حفظ و بهبود این شاخص نیازمند تداوم تلاش دستگاه‌های اجرایی و تقویت فرصت‌های شغلی است.

قائم‌پناه با اشاره به وضعیت صدور مجوزهای صنعتی در گیلان اضافه کرد: تاکنون ۶۸۶ جواز تأسیس صنعتی در استان صادر شده است که بخش قابل توجهی از آنها هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری افزود: حدود ۵۹ درصد از جوازهای تأسیس صادرشده در استان در مرحله‌ای قرار دارند که باید برای تبدیل آنها به واحدهای تولیدی فعال تلاش بیشتری صورت گیرد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های صنعتی استان می‌تواند به چرخه تولید وارد شود، تصریح کرد: مسئولان اقتصادی و صنعتی گیلان باید با شناسایی موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندها و حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه افزایش نرخ تبدیل مجوزهای صادرشده به واحدهای تولیدی را فراهم کنند.

قائم‌پناه با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری بیان کرد: حدود ۹۱ درصد از واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری در استان فعال هستند که این شاخص نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه فعالیت اقتصادی و تولیدی در گیلان است.

وی با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد استان افزود: حدود ۱۴۶ هزار واحد صنفی در گیلان فعالیت می‌کنند که نقش مهمی در توزیع کالا، تأمین نیازهای عمومی و پویایی اقتصاد استان دارند.

ناترازی منابع و مصارف؛ چالش جدی توسعه گیلان

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع توزیع منابع و مصارف در استان‌های کشور، بیان کرد: یکی از مسائل مهم نظام اقتصادی کشور، عدم تناسب میان منابع تولیدشده در استان‌ها و میزان بازگشت منابع به همان مناطق است.

قائم‌پناه با بیان اینکه اصلاح این وضعیت باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد، گفت: میانگین نسبت مصارف به منابع در کشور حدود ۸۶ درصد است، در حالی که این شاخص در گیلان حدود ۶۵ درصد برآورد می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه پایین گیلان در این شاخص تصریح کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که تناسب لازم میان منابع اقتصادی استان و میزان مصارف و بهره‌مندی آن از منابع وجود ندارد و ضروری است این موضوع با همکاری دستگاه‌های مسئول مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

ضعف زیرساخت‌های آب و فاضلاب و ضرورت توجه به محیط زیست

طبق گفته معاون رئیس‌جمهور، توسعه متوازن کشور مستلزم آن است که استان‌های مولد و برخوردار از ظرفیت‌های اقتصادی، متناسب با سهم خود در تولید و ایجاد منابع، از اعتبارات و امکانات توسعه‌ای بهره‌مند شوند.

قائم‌پناه با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های خدمات عمومی گیلان اضافه کرد: اگرچه استان در برخی شاخص‌های توسعه‌ای وضعیت قابل قبولی دارد، اما در حوزه آب آشامیدنی و پوشش شبکه فاضلاب با مشکلات جدی مواجه است.

وی افزود: ضعف زیرساخت‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی برای شهروندان، آسیب‌های قابل توجهی به محیط زیست و منابع طبیعی استان وارد می‌کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت این موضوع خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص اقلیمی، منابع آبی و حساسیت‌های زیست‌محیطی گیلان، توسعه شبکه فاضلاب و ارتقای زیرساخت‌های آب و خدمات بهداشتی باید در اولویت برنامه‌های اجرایی استان قرار گیرد.

قائم‌پناه با اشاره به ظرفیت‌های گیلان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: شرایط اقلیمی استان در مقایسه با برخی مناطق کشور محدودیت‌هایی برای توسعه بعضی از انواع انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد می‌کند، هرچند ظرفیت‌های موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت تخت‌های بیمارستانی گیلان افزود: گیلان از نظر تعداد تخت‌های بیمارستانی در مقایسه با میانگین کشور وضعیت چندان مطلوبی ندارد و در این شاخص رتبه بیست‌وچهارم کشور را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که استان از نظر تعداد پزشکان وضعیت مناسبی دارد، اما توسعه زیرساخت‌های درمانی و افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی همچنان از نیازهای مهم حوزه سلامت گیلان به شمار می‌رود.

وضعیت مطلوب شاخص‌های آموزشی و بهداشتی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به برخی شاخص‌های آموزشی استان بیان کرد: گیلان در زمینه نسبت دانش‌آموز به معلم وضعیت مناسبی دارد و از میانگین کشوری بهتر است.

قائم‌پناه گفت: تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس نیز در استان وضعیت مطلوبی دارد، به‌طوری که میانگین تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس در گیلان حدود ۱۹.۸ نفر است، در حالی که این شاخص در کشور حدود ۲۴ نفر برآورد می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت خانه‌های بهداشت و شبکه بهداشتی استان گیلان افزود: گیلان در حوزه توسعه خانه‌های بهداشت عملکرد مناسبی داشته و رتبه این استان در این شاخص از جایگاه هشتم در سال ۱۴۰۳ به رتبه پنجم در سال ۱۴۰۴ ارتقا یافته است.