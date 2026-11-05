به گزارش خبرنگار مهر، عوض نخست عصر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی کمپ ورزشی سرعین اظهار کرد: پس از سال‌ها انتظار، اجرای این پروژه با همراهی استاندار اردبیل و مجمع نمایندگان استان شروع شد.

وی افزود: فاز نخست با اعتبار بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان شامل حصارکشی ۶.۵ هکتار و احداث چمن مصنوعی فوتبال، سالن بدنسازی، مینی‌فوتبال سرپوشیده و رختکن استاندارد است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با مشارکت سرمایه‌گذاران بومی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای حدود ۱۴ پروژه ورزشی جذب شده است. کاشت درختان متناسب با اقلیم نیز برای کاهش اثر باد و بهبود محیط ورزشکاران در نظر گرفته شده است.

نخست در پایان تاکید کرد:هدف ما، تبدیل سرعین به یکی از پایگاه‌های مهم میزبانی اردوهای تمرینی تیم‌های کشوری، به‌ویژه فوتبال، و رونق گردشگری ورزشی و اقتصاد منطقه است.