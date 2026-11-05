به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی شامگاه پنجشنبه در یازدهمین سالگرد شهادت سید اسماعیل سیرت‌نیا در گلزار شهدای رشت اظهار کرد: گیلان مظهر استقامت، ایستادگی، مبارزه با اجنبی و بیگانگان است و بزرگانی دارد که این مسیر را روشن نمودند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی شهدا را مصداق حدیث «کُونُوا دُعَاةَ اَلنَّاسِ بِأَعْمَالِکُمْ» دانست و گفت: شهدا بیش از گفتار در رفتار و عمل همگان را مشتاق خویش کردند لذا شهید سیرت نیا نماد صداقت، سلامت، نوع دوستی و در یک ‌کلام جان خویش را فدای این ملت کرد.

وی تصریح کرد: شهدا زنده هستند همان‌طور که مادر شهید گفت پس از گذشت یازده سال از شهادت، با پسرم زندگی می‌کنم و نفس می‌کشم.

متکی با اشاره به رشادت‌های مدافعان حرم اظهار کرد: شهدا در میدان نبرد مثل کوه ایستادند و در مسیر حفظ و حراست از حرم امن الهی تا پای جان مقاومت کردند تا این ملت اسیر دست داعش‌های دشمن ساخته نشود لذا تاریخ باید گویای این رشادت‌ها و فداکاری‌ها باشد.

وی بعثت عظیم ملت را برخاسته از خون پاک شهدا دانست و افزود: شهادت رهبری، ملتی را به جوش و خروش آورد و حرکتی را در طول تاریخ ثبت کردند که بی‌نظیر است لذا این مقاومت و ایستادگی از برکت خون شهدا است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این ایستادگی و میدان‌داری به تبعیت از بانوی دو عالم رقم‌ خورده است که علی رغم شکنجه‌ها، شدائد و مصائب در مسیر تبیین ولایت و امامت گام برداشت.

متکی اضافه کرد: این ایستادگی نماد بیعت با شهدا و امام شهید و امام حاضر است که با تبیین مسیر پیش‌رو، سرلوحه حرکت یک ملت قهرمان شده است.

وی به شکست کنونی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اشاره و عنوان کرد: این شکست پیروزی بزرگی برای ملت ایران است لذا هیچ فرقی بین دو حزب وجود ندارد و در جنایت‌ها شریک هستند اما این شکست هیمنه آمریکا و صهیونیسم جهانی است.