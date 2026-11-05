به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مصطفی بازوند شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح برنامه‌های استقبال، وداع و تشییع شهدای گمنام اظهار کرد: مازندران از شانزدهم تا بیست‌ودوم آبان‌ماه میزبان ۱۰ شهید گمنام خواهد بود که پیکر هشت شهید در استان تدفین و دو شهید دیگر به سایر استان‌ها منتقل می‌شوند.

وی افزود: مراسم استقبال از پیکر شهدا عصر شانزدهم آبان‌ماه در شهرستان آمل برگزار می‌شود و در ادامه، شهدای گمنام در شهرستان‌های مختلف استان حضور خواهند یافت.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور شهدا در مدارس منتخب استان تصریح کرد: در نظر داریم دانش‌آموزان در تمامی شهرستان‌های مازندران فرصت حضور در مراسم معنوی استقبال از شهدا را داشته باشند. همچنین حضور پیکر شهدا در تجمعات شبانه، دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی با هماهنگی مسئولان دانشگاهی و بسیج دانشجویی پیش‌بینی شده است.

سرهنگ بازوند ادامه داد: مراسم وداع استانی با شهدای گمنام عصر بیست‌ویکم آبان‌ماه در شهرستان بابل و در قالب تجمع شبانه با حضور مداحان کشوری و استانی برگزار می‌شود.

وی زمان تشییع متمرکز شهدای گمنام را صبح بیست‌ودوم آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در شهر ساری اعلام کرد و گفت: پس از این مراسم، پیکر مطهر هشت شهید در شهرستان‌های رامسر، فریدون‌کنار، ساری و قائم‌شهر تدفین خواهد شد و جزئیات برنامه‌ها از سوی مسئولان شهرستانی اطلاع‌رسانی می‌شود.

اعزام ۶ هزار دانش‌آموز مازندرانی به مناطق عملیاتی جنوب

معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا در بخش دیگری از سخنان خود در نشست خبری راهیان نور دانش‌آموزی استان مازندران، از اعزام ۶ هزار دانش‌آموز دختر و پسر به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب کشور خبر داد و بر ضرورت آشنایی نسل نوجوان با تاریخ و فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شناخت تاریخ در تحلیل تحولات و انتخاب مسیر درست نقش مؤثری دارد، اظهار کرد: دفاع مقدس هشت‌ساله از مقاطع مهم تاریخ معاصر کشور است و نسل نوجوان و جوان باید با ابعاد نظامی، فرهنگی، اجتماعی و انسانی آن آشنا شود.

سرهنگ بازوند اردوهای راهیان نور را بستری برای انتقال مفاهیم هویتی و تربیتی دانست و افزود: دانش‌آموزان باید با حماسه‌آفرینی رزمندگان مازندرانی در مناطق جنوب، جنوب غرب و غرب کشور آشنا شوند و نقش مردم این استان را در دفاع از ایران و ارزش‌های اسلامی بشناسند.

وی با اشاره به ظرفیت فرهنگی و تربیتی این اردوها بیان کرد: ترکیب تاریخ، حماسه، احساس و حضور میدانی در مناطق عملیاتی، فرصت مناسبی برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جدید فراهم می‌کند و روایتگری متناسب با هویت و پیشینه دانش‌آموزان می‌تواند بر تأثیرگذاری این برنامه‌ها بیفزاید.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا، تقویت هویت و معرفی الگوهای واقعی به نوجوانان را از ضرورت‌های امروز جامعه برشمرد و گفت: بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس و آشنایی با زندگی و مجاهدت فرماندهان و شهدایی همچون شهید مجید بقایی و شهید حسن باقری، زمینه شناخت الگوهای اثرگذار را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

وی با اشاره به شرایط کشور در آغاز جنگ تحمیلی و محدودیت‌های موجود در حوزه تجهیزات و امکانات دفاعی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان باید بدانند رزمندگان چگونه با اتکا به ایمان، ابتکار، خودباوری و تلاش توانستند در برابر دشمن ایستادگی کنند و زمینه پیشرفت توانمندی‌های دفاعی کشور را فراهم آورند.

سرهنگ بازوند همچنین آشنایی با عملیات‌های مهم دفاع مقدس از جمله ثامن‌الائمه (ع)، طریق‌القدس، فتح‌المبین، بیت‌المقدس و کربلای پنج را در تقویت شجاعت، اعتمادبه‌نفس و بصیرت نسل جوان مؤثر دانست.

وی با تأکید بر ضرورت روایت مستند و دقیق تاریخ برای مقابله با سردرگمی اطلاعاتی و جنگ شناختی اظهار کرد: نوجوانان امروز با حجم گسترده‌ای از اطلاعات مواجه هستند و باید با افزایش آگاهی تاریخی و تقویت قدرت تحلیل، توانایی تشخیص واقعیت‌ها را به دست آورند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا در پایان، نقش رسانه‌ها را در انتقال مفاهیم دفاع مقدس و معرفی الگوهای ایثار و مقاومت مهم ارزیابی کرد و گفت: آگاهی‌بخشی و روایتگری تاریخ تنها وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیست و اصحاب رسانه نیز با توجه به ظرفیت و اثرگذاری اجتماعی خود، مسئولیت مهمی در این زمینه بر عهده دارند.