به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند جمعه شب در نشست با رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اظهار کرد: این نشست با هدف توسعه همکاریها در اجرای پروژههای عمرانی، محرومیتزدایی و ارتقا زیرساختهای روستایی برگزار شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با قدردانی از تلاشهای جهادی بسیج سازندگی در خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار، گفت: همافزایی ظرفیتهای بنیاد مسکن و بسیج سازندگی، میتواند شتابی مضاعف به اجرای پروژههای عمرانی و محرومیتزدایی در روستاها ببخشد و سطح زندگی مردم را بهطور محسوس ارتقا دهد.
وی با اشاره به تجربه موفق همکاریهای گذشته در حوزه احداث و بهسازی مسکن روستایی، تصریح کرد: بنیاد مسکن آماده است با بهرهگیری از توان مهندسی، منابع مالی و ظرفیتهای فنی خود، در کنار بسیج سازندگی، الگوی موفقی از توسعه پایدار و عدالتمحور را در استان بوشهر به اجرا درآورد.
اکبر پورات رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر نیز با بیان اینکه بسیج سازندگی همواره خود را خادم مردم و پشتیبان طرحهای محرومیتزدایی میداند، اظهار کرد: این سازمان با تمام ظرفیتهای جهادی، آمادگی دارد در پروژههای مشترک با بنیاد مسکن، بهویژه در حوزه ساخت مسکن محرومین، اجرای زیرساختهای روستایی و طرحهای عمرانی، نقشآفرینی کند.
این نشست با توافق بر تشکیل کارگروه مشترک و تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای پروژههای اولویتدار در سال جاری به پایان رسید؛ توافقی که نویدبخش فصلی تازه از همکاریهای مؤثر و مردممحور میان دو نهاد انقلابی است.
