به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری صبح امروز سه‌شنبه نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی آیین استقبال و وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام به ریاست ناصری، فرماندار کوهدشت و با حضور امام جمعه، نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

ناصری در این نشست با تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار داشت: مردم ولایتمدار و شهیدپرور کوهدشت در این ایام میزبان پیکر مطهر و نورانی دو شهید گمنام خواهند بود.

وی با تأکید بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، افزود: باید از تمام ظرفیت‌ها و امکانات شهرستان برای برگزاری آیین استقبال و گرامیداشت این شهیدان والامقام استفاده کنیم تا مراسم در شأن مقام شهدا و به شکلی عزتمندانه و باشکوه برگزار شود.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست، آیین استقبال از پیکر مطهر این دو شهید گمنام، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ساعت ۲۰:۳۰ از چهارراه فرمانداری کوهدشت آغاز می‌شود و پیکر شهدا تا جایگاه برگزاری مراسم اجتماعات شبانه در میدان امام خمینی (ره) بدرقه خواهند شد.

همچنین آیین «شبی با شهدا» با حضور مردم و مسئولان در این محل برگزار خواهد شد.