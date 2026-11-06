یادگار محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیگیری جدی پرونده‌های تخلفات حوزه استاندارد در دستور کار قرار دارد و از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۱ پرونده به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی افزود: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای سلامت بازار و برخورد قانونی و بدون اغماض با متخلفان از اولویت‌های اصلی اداره کل استاندارد است و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمی‌شود.

مدیرکل استاندارد ایلام تصریح کرد: نظارت بر واحدهای تولیدی و خدماتی به‌صورت مستمر انجام می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده مربوطه تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.