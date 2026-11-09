به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون بلومبرگ، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران و با مداخله وقیحانه و آشکار در امور داخلی ایران، ادعا کرد: لزوما نباید محبوب باشد، اما می‌تواند ضروری باشد. کسی باید در برابر ادامه برنامه تسلیحات هسته ای ایران می‌ایستاد! ۴۷ سال هیچ رئیس جمهوری تمایل نداشت این کار را انجام دهد! نمی‌توانید اجازه دهید آن ها به بمب هسته‌ای دست یابند!

وزیر جنگ آمریکا به منظور فرار از فشارهای گسترده کنگره تحت کنترل دموکرات ها در خصوص استیضاح خود، ادعا کرد: تاریخ درباره ترامپ بسیار بامهر و ملایمت قضاوت خواهد کرد! ما نگران استیضاح نیستم. فردا صبح در این باره یک نشست خبری در پنتاگون برگزار خواهم کرد.