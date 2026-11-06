به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان جمعه به همراه مجید فرجی شهردار ملایر، حسین بابایی معاون شهردار از مجموعه تفریحی و گردشگری «جهان کوچک» یا مینی‌ورلد ملایر همراهی کردند. در این بازدید هیئت حاضر از نزدیک با ظرفیت‌ها، امکانات و ویژگی‌های این مجموعه به عنوان یکی از جاذبه‌های شاخص گردشگری دست‌ساز شهرستان آشنا شدند.

مجموعه «مینی ورلد» ملایر با رویکرد معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و معماری ایران و جهان از جمله پروژه‌های شاخص گردشگری غرب کشور به شمار می‌رود و در این مجموعه ماکت‌هایی از آثار برجسته تاریخی و معماری جهان در مقیاس کوچک‌تر ساخته شده و فضایی جذاب برای گردش، تفریح و آشنایی با میراث فرهنگی ملت‌های مختلف فراهم آمده است.

مجموعه «مینی ورلد» ملایر با برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی، تفریحی و گردشگری نقش مهمی در جذب گردشگران، افزایش ماندگاری مسافران و معرفی توانمندی‌های گردشگری ملایر ایفا می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری شهری و رونق اقتصادی باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در ادامه از کارگاه مرواربافی مجیدی در شهرستان ملایر بازدید کرد و در این بازدید ظرفیت‌های تولید و توسعه هنر مرواربافی و زمینه‌های حمایت از هنرمندان این رشته صنایع دستی مورد بررسی قرار گرفت.

مرواربافی از هنرهای اصیل و شاخص ملایر است که با ثبت روستای «داویجان» به عنوان روستای ملی مرواربافی جایگاه ویژه‌ای در معرفی هویت فرهنگی و صنایع دستی شهرستان پیدا کرده است و این بازدید با هدف آشنایی با توانمندی‌های هنرمندان بومی و بررسی ظرفیت‌های توسعه و رونق صنایع‌دستی ملایر انجام شد.

بازدید از پروژه مبلمان منبت «غلام بیات» واقع در محدوده دریاچه کوثر ملایر از دیگر برنامه‌ها بود و در این بازدید روند اجرای پروژه و قابلیت‌های آن در زمینه تولید، عرضه و معرفی هنر منبت ملایر مورد بررسی قرار گرفت.

پیشرفت قابل توجه پروژه هتل منبت ملایر

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان همچنین از پروژه هتل منبت واقع در میدان امام حسین(ع) ملایر بازدید کرد، این پروژه که از سوی شهرداری ملایر در حال ساخت و تکمیل است، از طرح‌های مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای ظرفیت‌های اقامتی شهرستان به شمار می‌رود.

در جریان این بازدید روند اجرای پروژه و اهمیت تکمیل آن در تقویت خدمات گردشگری مورد بررسی قرار گرفت و بهره‌برداری از هتل منبت می‌تواند با افزایش ظرفیت اقامتی ملایر، زمینه پذیرش بیشتر گردشگران، افزایش ماندگاری مسافران و رونق اقتصادی حوزه گردشگری را فراهم کند.

با توجه به جایگاه ملایر در گردشگری استان همدان و برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و تفریحی، توسعه مراکز اقامتی از الزامات مهم برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و تبدیل این شهرستان به مقصدی ماندگار برای گردشگران است.

بازدید از «خانه هنر» شهرستان ملایر یکی دیگر از برنامه‌های سفر یک روزه مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان بود، خانه هنر ملایر به همت جمعی از بانوان هنرمند شهرستان راه‌اندازی شده و فضایی برای عرضه، معرفی و فروش محصولات و تولیدات هنری و صنایع‌دستی هنرمندان فراهم کرده است.

در جریان این بازدید ظرفیت‌های خانه هنر در زمینه حمایت از هنرمندان، توسعه بازار فروش صنایع‌دستی و معرفی هنرهای بومی و سنتی ملایر مورد بررسی قرار گرفت. راه‌اندازی چنین فضاهایی می‌تواند نقش موثری در حمایت از هنرمندان، رونق کسب‌ و کارهای هنری، ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای بانوان و معرفی توانمندی‌های صنایع دستی شهرستان به گردشگران و علاقه‌مندان داشته باشد.

سنتر بانک مبل ملایر جلوه‌ای از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان همچنین از «سنتر بانک مبل ملایر» بازدید کرد و با بخش‌های مختلف این مجموعه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز فروش مبلمان شهرستان ملایر آشنا شد. ملایر علاوه بر برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تجارت، تولید و عرضه محصولات نیز دارد. سنتر بانک مبل یکی از نمونه‌های این توانمندی‌ها است که می‌تواند در کنار سایر ظرفیت‌های شهرستان نقش موثری در رونق اقتصادی و معرفی ملایر ایفا کند.

بازدید از پروژه در حال احداث هتل «سیفیه» نیز انجام شد و در این بازدید ظرفیت‌های اقامتی ملایر را مورد بررسی قرار گرفت؛ این هتل به همت شهرداری ملایر در محدوده مرکزی پارک تاریخی سیفیه در حال ساخت است و هم‌اکنون مراحل نازک‌کاری را پشت سر می‌گذارد. قرارگیری این مجموعه در یکی از فضاهای شاخص و سرسبز شهری، موقعیتی ویژه برای توسعه خدمات اقامتی و گردشگری ملایر فراهم کرده است.

در جریان این بازدید روند اجرای پروژه و ظرفیت‌های آن در زمینه ارائه خدمات به گردشگران مورد بررسی قرار گرفت. توسعه مراکز اقامتی از جمله مولفه‌های اساسی در تکمیل زنجیره گردشگری محسوب می‌شود چراکه فراهم بودن امکانات مناسب برای اقامت، زمینه افزایش مدت ماندگاری مسافران، رونق کسب‌ و کارهای مرتبط و بهره‌مندی بیشتر شهر از منافع گردشگری را فراهم می‌کند.

توسعه محوطه یخدان میر فتاح

در ادامه اکبری به همراه معاونان، کارشناسان و ابراهیم جلیلی، رئیس اداره میراث فرهنگی ملایر از یخدان تاریخی میرفتاح بازدید کردند و در این بازدید روند تکمیل پروژه کفسازی محوطه و همچنین امکان احداث غرفه‌های عرضه و فروش صنایع‌دستی با هدف حمایت از هنرمندان و رونق گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مشکلات املاک واقع در محدوده حریم یخدان میرفتاح مطرح و بر ضرورت تعامل و همکاری با شهرداری ملایر و بنیاد مسکن برای پیگیری و رفع موانع موجود تاکید شد و ساماندهی این مجموعه تاریخی می‌تواند ضمن حفاظت از میراث فرهنگی، زمینه توسعه گردشگری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی در شهرستان را فراهم کند.

بازدید از روستای «پری» زادگاه کریم‌خان زند

در ادامه برنامه بازدیدهای از روستای تاریخی پری بازدید به عمل آمد و در این بازدید تپه تاریخی نقلعه بلنده»، حمام قدیمی روستا و تعدادی از خانه‌های دارای ظرفیت تبدیل به اقامتگاه بومگردی مورد بررسی قرار گرفت و قابلیت‌های تاریخی، معماری و گردشگری این روستا معرفی شد.

گفتنی است روستای پری به عنوان زادگاه کریم‌خان زند از جایگاه تاریخی ویژه‌ای برخوردار است و با بهره‌گیری از آثار تاریخی، بافت روستایی و خانه‌های ارزشمند خود، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری تاریخی و روستایی دارد.

شناسایی و احیای ظرفیت‌های اقامتی و گردشگری پری می‌تواند ضمن حفاظت از میراث فرهنگی روستا زمینه اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش ماندگاری گردشگران در شهرستان ملایر را فراهم کند.