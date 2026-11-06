به گزارش خبرگزاری مهر ، شاخص نزدک در معاملات روز پنجشنبه ۵.۵ درصد سقوط کرد و در پایین‌ترین سطح روز به کار خود پایان داد. این افت در حالی رخ داد که فروش سهام دیگر شرکت‌ها نیز از محدوده فناوری فراتر رفت.

به نوشته فایننشال تایمز، یکی از نگرانی‌های اصلی بازار، احتمال شکل‌گیری موج فروش اجباری در نتیجه درخواست وجه تضمین از سرمایه‌گذاران و صندوق‌هایی است که از معاملات اهرمی استفاده می‌کنند.

در چنین شرایطی، افت قیمت یک دارایی می‌تواند سرمایه‌گذاران را مجبور کند برای تأمین نقدینگی، سایر دارایی‌های خود را نیز به فروش برسانند.

بر اساس تحلیل این رسانه، افت سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی از ماه‌های گذشته آغاز شده بود و نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بیشتر به‌عنوان عاملی برای تشدید روند خروج سرمایه از دارایی‌های پرریسک عمل کرده است.

افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال توقف یا تأخیر در ساخت مراکز داده هوش مصنوعی، یکی از عوامل اصلی فشار بر ارزش سهام شرکت‌های فناوری محسوب می‌شود.

با این حال، هنوز نشانه قطعی از شکل‌گیری یک بحران فراگیر در بازارهای مالی دیده نمی‌شود. داده‌های اقتصادی و عملکرد سودآوری بسیاری از شرکت‌ها همچنان قابل قبول است و بازارهای اعتباری نیز میان شرکت‌های آسیب‌پذیر مرتبط با هوش مصنوعی و شرکت‌های بزرگ فناوری تمایز قائل می‌شوند.

فایننشال تایمز همچنین به کاهش سهام شرکت‌های دفاعی مانند کالاهای مصرفی اساسی و خدمات درمانی اشاره کرده است؛ موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده گسترش نگرانی سرمایه‌گذاران فراتر از بخش فناوری باشد.

ادامه این وضعیت به عوامل مختلفی از جمله میزان گسترش فروش سهام، تغییر شرایط اقتصادی، تصمیم شرکت‌های هوش مصنوعی درباره برنامه‌های سرمایه‌گذاری و روند بازده اوراق قرضه بستگی دارد.