به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور صبح جمعه در جمع خبرنگاران از اجرای برنامه‌های پیشگیری و مراقبت از سلامت دهان و دندان کودکان و دانش‌آموزان و ارائه خدمات دندانپزشکی به گروه‌های هدف از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر اظهار کرد: در راستای پیشگیری از پوسیدگی دندان و ارتقای سلامت دهان و دندان کودکان، برای ۲هزار و ۶۹۲ نفر از کودکان ۳ تا ۶ سال و دانش‌آموزان دوره ابتدایی، خدمات وارنیش فلوراید انجام شده است.

ناظمیان پور گفت : وارنیش فلوراید گروه هدف ۳ تا ۶ سال و دانش آموزان ابتدایی همچنان در حال اجراست و تا پایان آذر ماه در مراکز خدمات جامع سلامت، کودکستان ها و مدارس ابتدایی ادامه دارد .

وی افزود: در حوزه بهداشت دهان و دندان، یک‌هزار و ۲۹۰ خدمت به ۵۲۲ نفر از گروه‌های هدف ارائه شده و همچنین سه‌هزار و ۷۷۰ مورد معاینه دهان و دندان برای گروه‌های هدف به ثبت رسیده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با اشاره به نقش کلینیک سیار دندانپزشکی در دسترسی عادلانه به خدمات سلامت گفت: این کلینیک در نیمه نخست سال جاری طی ۹ نوبت مراجعه به مناطق محروم، خدمات معاینه و دندانپزشکی را به ساکنان این مناطق ارائه کرده است.

وی تأکید کرد: توسعه خدمات پیشگیرانه و افزایش دسترسی گروه‌های هدف، به‌ویژه کودکان و دانش آموزان و ساکنان مناطق کم‌برخوردار، از اولویت‌های حوزه بهداشت دهان و دندان این شبکه است.