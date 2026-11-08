به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان پور ظهر یکشنبه در نشست کمیته سلامت مدارس شهرستان دیر اظهار کرد: واحدهای سلامت این شبکه در تمامی وظایف محوله مرتبط با مدارس، با تمام توان خدمات پایش، مراقبت و آموزش را ارائه می‌دهند تا دانش‌آموزان بتوانند در محیطی سالم‌تر به تعلیم و تعلم بپردازند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با اشاره به تنوع خدمات سلامت دانش‌آموزی افزود: مراقبت‌های بهداشتی و معاینات پزشکی دانش‌آموزان پایه‌های اول، چهارم، هفتم و دهم، واکسیناسیون توأم در گروه سنی ۱۴ تا ۱۶ سال، ارتقای سلامت دهان و دندان، بهبود تغذیه، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، غربالگری سلامت روان و نظارت بر بهداشت محیط مدارس از جمله محورهای این برنامه‌هاست.

ناظمیان پور تصریح کرد: هماهنگی با مدارس برای ارجاع دانش‌آموزان به پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت و ثبت خلاصه معاینات پزشکی در پرونده مدرسه، از اقدامات مورد تأکید در برنامه مراقبت سلامت دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از پوسیدگی دندان بیان کرد: ارائه خدمات وارنیش فلورایدبه کودکان گروه‌های سنی ۳تا ۶ و ۶ تا ۱۴ سال، معاینات دهان و دندان، ارجاع برای دریافت خدمات مورد نیاز و آموزش دانش‌آموزان و والدین، از برنامه‌های حوزه سلامت دهان و دندان است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: آموزش تغذیه سالم، ترویج مصرف صبحانه و میان‌وعده‌های سالم، مکمل‌یاری آهن و ویتامین دی برای گروه‌های هدف و شناسایی و ارجاع دانش‌آموزان دارای اضافه‌وزن و چاقی، از محورهای برنامه بهبود تغذیه دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در حوزه سلامت روان نیز غربالگری، ارجاع دانش‌آموزان نیازمند خدمات تخصصی به روان‌شناسان و پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت و آموزش مهارت‌هایی مانند مدیریت خشم و کنترل استرس مورد توجه قرار دارد.

ناظمیان‌پور با تأکید بر اهمیت سلامت محیط آموزشی گفت: نظارت بر بهداشت محیط مدارس، وضعیت سرویس‌های بهداشتی و پایگاه‌های تغذیه سالم، در کنار آموزش پیشگیری از بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، از دیگر محورهای فعالیت واحدهای سلامت در مدارس است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه مدارس حامی سلامت و تربیت سفیران سلامت دانش‌آموزی نیز با هدف افزایش آگاهی و مشارکت دانش‌آموزان در مراقبت از سلامت خود و هم سالان و انتقال پیام‌های بهداشتی به خانواده‌ها دنبال می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر تأکید کرد: همراهی مجموعه آموزش و پرورش، مدیران و مربیان مدارس و خانواده‌ها، نقش مهمی در اجرای مؤثر برنامه‌های سلامت و پیگیری مراقبت‌های مورد نیاز دانش‌آموزان دارد.