به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جابر عزیزی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیله‌سوار، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به تحولات سیاسی اخیر آمریکا و نتایج انتخابات این کشور اظهار کرد: شکست سیاسی آمریکا این بار در خانه خود و در قلب ساختار سیاسی این کشور رقم خورد و بار دیگر افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا را با چالش جدی مواجه کرد.

وی با اشاره به نقش سیاست‌های دونالد ترامپ در این شکست سیاسی افزود: این اتفاق را باید جلوه‌ای از استیصال جبهه سلطه و در مقابل، نشانه‌ای از تأثیرگذاری قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی کشور دانست.

امام جمعه بیله‌سوار با تأکید بر تأثیر راهبرد مقاومت ایران بر محاسبات جهانی تصریح کرد: پیام مقاومت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تحولات ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در تنگه راهبردی هرمز، تنها به محاسبات سران نظام سلطه و رژیم صهیونیستی محدود نمانده، بلکه در فضای سیاسی و افکار عمومی نیز بازتاب داشته است و شکست در آینده سیاسی جنگ‌طلبانه از آثار و برکات جریانات اخیر است.

حجت الاسلام والمسلمین عزیزی با بیان اینکه سیاست‌های سلطه‌طلبانه، مداخله‌جویانه و استثمارگرانه از ویژگی‌های ثابت سیاست خارجی آمریکا است، خاطرنشان کرد: یکی از ابعاد مهم شکست سیاسی جریان حامی ترامپ، افزایش انزجار افکار عمومی از رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات علیه کودکان و مردم بی‌دفاع فلسطین و تغییر موازنه اقتصادی در جهان و آمریکا به خاطر جنگ غیرضروری است؛ به‌گونه‌ای که همراهی بی‌قیدوشرط با سیاست‌های رژیم کودک‌کش صهیونیستی به یکی از نقاط ضعف جدی این جریان تبدیل شده و انتقام این موضوع را در صندوق رأی نشان دادند؛ این یعنی به‌هم‌ریختگی انسجام جهانی و آمریکایی علیه ایران.

وی در ادامه، مدیریت تحولات راهبردی در قالب مقاومت و تاب‌آوری و گلوگاه‌های انرژی جهان را از مؤلفه‌های مهم قدرت ایران برشمرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود همه فشارها و مشکلات ناشی از جنگ و تحریم، نشان داده است که در معادلات منطقه‌ای و جهانی از جایگاه تعیین‌کننده‌ای برخوردار است و راهبرد مقاومت و پایداری می‌تواند حتی فراتر از مرزهای کشور نیز آثار بازدارنده و سیاسی گسترده‌ای ایجاد کند.

امام جمعه بیله‌سوار با اشاره به فرمایش‌های مقام معظم رهبری درباره جایگاه قدرت ایران در معادلات الهی تأکید کرد: آنچه امروز در عرصه بین‌المللی مشاهده می‌شود، نتیجه ایستادگی ملت ایران، اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و تکیه بر راهبرد مقاومت است.

تکرار شکست تاریخی آمریکا در ۱۳ آبان

حجت الاسلام والمسلمین عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از حضور پرشور و معنادار مردم، مسئولان و دانش‌آموزان در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: شکست تاریخی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۷، در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ نیز در عرصه‌ای دیگر تکرار شد و بار دیگر هیمنه پوشالی شیطان بزرگ در برابر اراده ملت‌ها به چالش کشیده شد.

وی حضور آگاهانه نسل جوان در مراسم ۱۳ آبان را نشانه استمرار روحیه استکبارستیزی و انتقال صحیح آرمان‌های انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده دانست و بر ضرورت تقویت بصیرت سیاسی و شناخت توطئه‌های دشمن تأکید کرد.

مکتب فاطمی؛ حلقه مفقوده جامعه امروز و نسل جوان

امام جمعه بیله‌سوار در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و روزهای منتهی به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، احیای مکتب فاطمی و توجه به سیره عملی آن حضرت را از ضرورت‌های مهم فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز عنوان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین عزیزی با بیان اینکه شناخت ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا (س) در حوزه‌های عبادی، اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی و دفاع از حق می‌تواند الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی باشد، افزود: فاصله‌گرفتن از معارف و سبک زندگی فاطمی، یکی از خلأهای فرهنگی جامعه به‌ویژه در میان نسل جوان است.

وی در پایان، همگان را به بهره‌گیری از فرصت ایام فاطمیه، تعمیق معرفت نسبت به شخصیت والای حضرت زهرا (س) و ترویج عملی ارزش‌ها و آموزه‌های مکتب فاطمی در خانواده و جامعه دعوت کرد.