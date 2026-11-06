به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر جمعه در حاشیه برپایی میز خدمت قضایی در مصلی جمعه بوشهر با گرامیداشت هفته شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در کنار رسیدگی‌های قاطع و قانونی به پرونده‌ها، توسعه فرهنگ گذشت، صلح و سازش و استفاده از ظرفیت میانجیگری را برای حل ریشه‌ای اختلافات دنبال می‌کند.

وی با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف و نهادهای داوری در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری افزود: نهادینه شدن فرهنگ سازش در جامعه می‌تواند از گسترش اختلافات و تبدیل مسائل قابل حل به پرونده‌های پیچیده قضایی جلوگیری کند.

مهرانگیز با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم بیان کرد: برپایی میزهای خدمت در مصلی‌های نماز جمعه فرصتی برای شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌ها و مشکلات شهروندان است و مسئولان قضایی استان با تمام توان برای گره‌گشایی از مسائل مراجعان و احقاق حقوق عامه تلاش می‌کنند.

در جریان این برنامه، رئیس کل دادگستری استان بوشهر به همراه معاونان قضایی و اعضای شورای قضایی استان، به‌صورت چهره‌به‌چهره درخواست‌ها و مطالبات حقوقی و قضایی نمازگزاران را بررسی کردند.

مراجعان در این دیدار، موضوعاتی از جمله مسائل حقوقی و کیفری، پرونده‌های مرتبط با شوراهای حل اختلاف، درخواست عفو و تخفیف مجازات، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و مشکلات زندانیان را مطرح کردند که دستورات لازم برای پیگیری قانونی آن‌ها از سوی رئیس کل دادگستری و معاونان قضایی صادر شد.