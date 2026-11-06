به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، موج فروش سهام در آمریکا پس از آنکه شاخص نزدک با زیانی معادل ۳ تریلیون دلار روبه‌رو شد، سقوط کرد. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که نوسانات بازارهای جهانی و نگرانی سرمایه‌گذاران از احتمال اعمال محدودیت بر صنعت هوش مصنوعی ادامه دارد.

این اتفاق پس از آن رخ داد که شاخص «استاندارد اند پورز ۵۰۰» بزرگ‌ترین افت خود را در بیش از یک سال گذشته ثبت کرد.

روند سقوط گسترده سهام در دیگر بازارهای آمریکا نیز به شدت ادامه داشت. همچنین روند صعودی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا که در پی افزایش تقاضا برای این اوراق به‌عنوان دارایی امن شکل گرفته بود، متوقف شد.

بازارهای جهانی در هفته جاری نوسانات شدیدی را تجربه کردند. سرمایه‌گذاران در ابتدا روی این احتمال حساب کرده بودند که پیروزی دموکرات‌ها و کسب اکثریت در کنگره، به پایان سریع‌تر جنگ علیه ایران منجر شود؛ اما پس از آن، نگرانی‌ها درباره تشدید نظارت و محدودیت‌ها بر مراکز داده، بر این خوش‌بینی غلبه کرد.