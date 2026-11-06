به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشت که دموکرات‌های کنگره آمریکا در تلاش‌اند تعرفه‌های گمرکی‌ را که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، علیه کانادا وضع کرده است، لغو کنند.

این روزنامه به نقل از قانون‌گذاران دموکرات فعال در حوزه تجارت در مجلس سنا، نوشت که آن‌ها جنگ تجاری با اتاوا را در صدر کارزار خود برای محدود کردن دستورکار تجاری دولت آمریکا قرار داده‌اند.

در همین ارتباط، ران وایدن، سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته مالی مجلس سنا، گفت: «حمایت گسترده‌ای از لغو تعرفه‌های اعمال‌شده بر محصولات کانادایی وجود دارد.» وی همچنین از آغاز گفت‌وگو با همکارانش درباره طرح قانونی مقابله با این تعرفه‌ها خبر داد که هم‌زمان با آغاز ریاست او بر این کمیته در ژانویه آینده پیگیری خواهد شد.

با این حال، لغو تعرفه‌ها با موانع قانونی روبه‌روست؛ زیرا تصویب هرگونه اقدام در مجلس سنا به ۶۰ رأی برای عبور از مانع کارشکنی پارلمانی نیاز دارد. همچنین برای بی‌اثر کردن وتوی رئیس‌جمهور، کسب رأی دوسوم اعضای هر دو مجلس کنگره ضروری است.

هنوز مشخص نیست تلاش‌های دموکرات‌ها بتواند ترامپ را به تغییر هر یک از تعرفه‌های گمرکی یا دیگر سیاست‌های تجاری‌اش وادار کند؛ زیرا اختیارات مربوط به اعمال تعرفه‌ها همچنان تا حد زیادی در دست رئیس‌جمهور متمرکز است.

دموکرات‌ها احتمال می‌دهند نتوانند شمار کافی از آرای جمهوری‌خواهان را برای بی‌اثر کردن وتوی احتمالی ترامپ به دست آورند.

در همین زمینه، دان کیلدی، عضو پیشین مجلس نمایندگان از حزب دموکرات، گفت: «بیشتر دموکرات‌ها با استفاده‌ افراطی‌ ترامپ از تعرفه‌های گمرکی، مانند تعرفه‌هایی که علیه کانادا اعمال شده‌، مخالف‌اند.»

نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌ها در پی تهدید ترامپ به دو برابر کردن تعرفه‌های خودروهای کانادایی افزایش یافته است. وی هشدار داده در صورتی که دو طرف تا پیش از ژانویه به توافق نرسند، این تعرفه‌ها را افزایش خواهد داد. این تهدید، تلاش قانون‌گذاران برای لغو اختیارات مربوط به اعمال چنین تعرفه‌هایی را تقویت کرده است.

بر اساس این گزارش، قوانین مربوط به کانادا، نخستین گام از مجموعه اقداماتی است که دموکرات‌ها برای اعمال فشار بر دستورکار تجاری ترامپ در نظر گرفته‌اند. از جمله این اقدامات می‌توان به استناد به ماده ۳۳۸ قانون تعرفه‌های گمرکی سال ۱۹۳۰ و ماده ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ اشاره کرد.