به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی رئیس مرکز مبادله ایران، در مجموع ۲۰ جلسه حراج شمش طلا برگزار شده و طی این جلسات، بیش از یک تن شمش طلا میان فعالان مجاز بازار معامله شده است. ارزش کل این معاملات به ۲۸.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

برگزاری حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران با هدف ایجاد بستری مشخص برای معاملات این فلز گران‌بها و ساماندهی فعالیت خریداران و فروشندگان در چارچوب ضوابط تعیین‌شده انجام می‌شود.

در این سازوکار، متقاضیان خرید باید واجد شرایط اعلامی باشند و امکان حضور برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت یکسان فراهم نیست.

چه کسانی مجاز به خرید شمش طلا هستند؟

مطابق مقررات مرکز مبادله ایران، گروه‌های مشخصی از فعالان بازار طلا امکان شرکت در حراج‌های شمش را دارند. فروشندگان عمده شمش طلا یکی از این گروه‌ها هستند که در زنجیره تأمین و عرضه این فلز گران‌بها فعالیت می‌کنند.

همچنین تولیدکنندگان مصنوعات طلا نیز در فهرست خریداران مجاز قرار دارند. این گروه با خرید شمش طلا، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات و مصنوعات ساخته‌شده از طلا را تأمین می‌کنند.

از سوی دیگر، خرده‌فروشان طلای آب‌شده نیز امکان حضور در این حراج‌ها را دارند. سکوهای برخط فعال در حوزه معاملات طلای آب‌شده و همچنین پلتفرم‌های فعال در زمینه عرضه مصنوعات طلا و جواهر نیز از دیگر گروه‌های مجاز برای خرید شمش محسوب می‌شوند.

شرط حضور در حراج‌های شمش طلا چیست؟

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، متقاضیان خرید شمش طلا پیش از شرکت در حراج باید در یکی از گروه‌های مجاز تعریف‌شده از سوی مرکز مبادله قرار داشته باشند.

علاوه بر این، رعایت مقررات و الزامات اعلامی این مرکز برای تمامی شرکت‌کنندگان ضروری است.

بنابراین، صرف تمایل به خرید شمش طلا برای حضور در این حراج‌ها کافی نیست و متقاضیان باید شرایط تعیین‌شده را احراز کنند.

در مجموع، معامله یک‌هزار و ۲۴ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۲۸.۳ هزار میلیارد تومان در ۲۰ جلسه حراج، تصویری از حجم معاملات انجام‌شده در این بستر رسمی ارائه می‌دهد.

تداوم این حراج‌ها و حضور گروه‌های مشخصی از فعالان زنجیره بازار طلا، از جمله تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده دنبال می‌شود.