به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، از تغییر در نحوه برگزاری آزمون‌های پایان سال دانش‌آموزان خبر داد و اظهار کرد: امتحانات پایان سال تحصیلی پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم در سطح استان کرمانشاه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در تشریح دلایل اتخاذ این تصمیم افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از ماه‌های سال تحصیلی در بستر آموزش مجازی سپری شده است و همچنین با در نظر گرفتن دغدغه و نگرانی‌های بحق خانواده‌ها برای حضور فرزندانشان در محیط مدارس، بررسی‌های لازم در این خصوص صورت گرفت.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، مقرر شد با استفاده از ظرفیت اختیارات قانونی تفویض شده به استانداران در این زمینه، امتحانات پایه‌های تحصیلی یادشده در استان کرمانشاه به صورت کاملاً غیرحضوری برگزار شود تا دغدغه‌های موجود مرتفع گردد.

سلیمانی با اشاره به تکالیف دستگاه‌های متولی در اجرای این مصوبه خاطرنشان کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه موظف شده است در اسرع وقت، تمامی اقدامات و تمهیدات لازم برای برقراری شرایط مناسب و ایجاد بسترهای استاندارد به منظور برگزاری غیرحضوری این امتحانات را فراهم آورد.

معاون استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: این تصمیم با هدف کاهش استرس و نگرانی خانواده‌ها و همچنین رعایت دقیق عدالت آموزشی در شرایطی اتخاذ شده است که دانش‌آموزان بخش قابل توجهی از فرآیند آموزش و یادگیری خود را طی ماه‌های گذشته در فضای مجازی دنبال کرده‌اند.