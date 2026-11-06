به گزارش کمیته رسانه و اطلاع‌رسانی مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان، حمیدرضا ناهیدی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حاشیه رویداد قرآنی مدهامّتان، اظهار کرد: با توجه به حضور فعال جامعه قرآنی در استان همدان و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، برگزاری ۱۵۰ کرسی تلاوت قرآن کریم با نام و یاد ۱۵۰ شهید مقاومت، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، در سطح شهر همدان و شهرستان‌های استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در همین راستا، جلساتی با حضور مدیران ارشد استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و فرمانداران شهرستان‌ها برگزار و تقسیم کار لازم برای اجرای این برنامه انجام شده است گفت: بر اساس این برنامه‌ریزی، هر شهرستان با تشکیل کمیته اجرایی و متناسب با تعداد شهدای مقاومت آن منطقه و استان، زمینه برگزاری کرسی‌های تلاوت را فراهم می‌کند.

مسئول برنامه‌های جنبی هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم مدهامّتان با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان در اجرای این طرح، گفت: سپاه انصارالحسین(ع) استان، دانشگاه بوعلی‌سینا، اداره‌کل آموزش و پرورش، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان، در کنار فرمانداری‌های شهرستان‌ها، مسئولیت برگزاری این کرسی‌ها را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این کرسی‌ها با محوریت مساجد و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعات مردمی در میادین و فضاهای عمومی برگزار خواهد شد ادامه داد: با همکاری مجموعه‌های فرهنگی و مردمی، یاد و نام شهدای مقاومت در تجمعات شبانه و در برنامه‌های قرآنی استان زنده نگه داشته می‌شود.

ناهیدی در ادامه از برگزاری برنامه تجدید میثاق با شهدا خبر داد و بیان کرد: روز شنبه، از ساعت ۱۶ تا ۱۷، جمعی از مهمانان قرآنی و فعالان مسجدی با حضور در گلزار شهدا، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت خواهند کرد.

وی افزود: پس از این مراسم، مهمانان قرآنی در مسجد بنی‌فاطمه واقع در شهرک بهشتی حضور پیدا می‌کنند و پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، برنامه افتتاحیه هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در همدان برگزار خواهد شد.

مسئول برنامه‌های جنبی هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم مدهامّتان، خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه برگزارکننده بر این است که در کنار برنامه‌های اصلی مسابقات، از ظرفیت حضور قاریان و فعالان قرآنی برای اجرای برنامه‌های جانبی و ترویجی استفاده شود و فضای استان در ایام برگزاری این رویداد، بیش از پیش رنگ و بوی قرآنی به خود بگیرد.