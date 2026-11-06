به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مرادی اظهار کرد: همزمان با میزبانی استان همدان از رویداد ملی و قرآنی «مدهامتان» نقاط مختلف شهری و روستایی شهرستان نهاوند از ۱۳ تا ۲۳ آبان ماه میزبان ۱۸ کرسی تلاوت قرآن کریم در مساجد و منازل شهدا خواهد بود.

وی افزود: این محافل نورانی به یاد و خاطره ۱۸ شهید جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان در نقاط مختلف نهاوند برگزار می‌شود و فضایی آکنده از عطر آیات وحی و یاد شهدا ایجاد خواهد کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند با تاکید بر اینکه این برنامه‌ها با حضور قاریان محلی و کشوری، فعالان فرهنگی و قرآنی و علاقه‌مندان به کلام وحی برگزار می‌شود، گفت: این رویداد فرصتی ارزشمند برای گسترش فرهنگ قرآنی، ترویج فرهنگ انس با قرآن و تقویت فعالیت‌های قرآنی در سطح شهرستان فراهم می‌کند.

مرادی با اشاره به رویکرد معنوی و ارزشی این طرح تصریح کرد: برگزاری این کرسی‌های تلاوت در کنار ترویج فرهنگ قرآن و عترت گامی در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان در فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه است.

وی در پایان با دعوت عموم مردم، خانواده‌ها و علاقه‌مندان به قرآن کریم برای حضور در این محافل بر ضرورت مشارکت گسترده شهروندان و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و محافل قرآنی در ترویج فرهنگ نورانی قرآن تاکید کرد.