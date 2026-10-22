برگزیدگان مسابقات قرآنی «مدهامتان» در کرمان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه هجدهمین دوره «مسابقات قرآنی مدهامتان» ویژه اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمان عصر پنجشنبه ۳۰ مهر در محل مسجد شهدای با قدرت شهر کرمان برگزار شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمان در این آئین گفت: تأکید رهبر انقلاب در حوزه قرآنی باعث سیاست گذاری های ستاد عالی کانون های مساجد کشور در برنامه های قرآنی شد و بر این اساس امسال دومین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان با رویکرد تیمی برگزار می شود.

علی مهدی خانی، با اشاره به هدف برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان، افزود: شناسایی استعدادها، انجام کار تشکیلاتی و ترویج فرهنگ قرآن کریم از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمان با بیان اینکه در این دوره از مسابقات، تیم های شرکت کننده در دو بخش خواهران و برادران از شهرهای مختلف استان حضور داشتند، ابراز داشت: پس از انتخاب تیم های برتر در مرحله استانی، آثار آنها توسط داوران کشوری بررسی، تیم های برتر انتخاب و در مرحله کشوری به رقابت می پردازند.

وی با اشاره به اینکه در مرحله شهرستانی ۱۰۴ تیم و در مرحله استانی ۱۲ تیم قرآنی در این دوره از مسابقات شرکت کردند، ادامه داد: مرحله کشوری جشنواره قرآنی مدهامتان اواخر آبان ماه در استان همدان برگزار می شود.

گفتنی است در این دوره از مسابقات کانون فرهنگی هنری شهید حسین زاده جعفری در بخش برادران از شهرستان انار رتبه اول، کانون فرهنگی هنری حضرت ولیعصر زنگی آباد دوم و کانون فرهنگی هنری شهیدان صادقی و نامجو از شهر کرمان رتبه سوم را کسب کردند.

همچنین در بخش خواهران کانون فرهنگی هنری مصلی از شهرستان انار رتبه اول، کانون فرهنگی هنری حضرت علی ابن ابیطالب از شهرستان زرند رتبه دوم و کانون فرهنگی هنری مهدی موعود از شهرستان کرمان رتبه سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.